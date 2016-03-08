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رئيس مجلس النواب يندد بالتدخل الأجنبي في شئون العراق

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رئيس مجلس النواب يندد بالتدخل الأجنبي في شئون العراق رئيس مجلس النواب يندد بالتدخل الأجنبي في شئون العراق

علي عبد العال

ندد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال بالتدخل الأجنبي في شئون العراق باعتباره دولة عربية شقيقة..مؤكداً دعم وتقدير المجلس للدور الذي تقوم به العراقية لتوحيد كل أبناء الدولة.

وأشاد عبد العال خلال لقائه اليوم الرئيس العراقي فؤاد معصوم بعمق العلاقات التاريخية التي تربط بين والعراق..موضحا أنه يربطهما تحديا كبيرا وهو مواجهة الإرهاب والتصدي له بكل قوة وحزم.

وقدم عبد العال العزاء للرئيس العراقي في الحادث الإرهابي الغاشم الذي تعرض له العراق مؤخراً.

وذكر بيان صحفي للمجلس أن الرئيس العراقي وجه الشكر، والتقدير لرئيس مجلس النواب على حفاوة الاستقبال التي تعبر عن مواقف مصر تجاه العراق..مؤكداً أن باب مصر كان دائماً مفتوحاً للعراقيين خلال أزماتهم.

وشدد الرئيس العراقي على أن حكومته تعمل على بناء جيش عراقي قوي بعقيدة عسكرية تخدم الشعب العراقي والمصلحة العامة.

أ ش أ

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