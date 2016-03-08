وزير الاتصالات يدعو مجلس إدارة المصرية للاتصالات وممثلين عن العاملين لاجتماع عاجل

دعا المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات وممثلين عن العاملين بالشركة لاجتماع عاجل ظهر اليوم.

جاء ذلك فور عودته من المشاركة في فعاليات الدورة العادية رقم 55 لمنظمة الايكان التي استضافتها المملكة المغربية خلال الفترة من 6 – 7 مارس الجاري.

وصرح مصدر مسؤول بوزارة الاتصالات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، بأن الاجتماع يأتي في الوقت الذي أبدى فيه بعض العاملين بالشركة المصرية للاتصالات احتجاجاتهم بشأن قرار مجلس الإدارة حول توزيع الأرباح السنوية على العاملين.

وكان بعض العاملين بالمصرية للاتصالات قد نظموا وقفة احتجاجية أمس بسبب تخفيض الأرباح الموزعة على العاملين لثلاثة أشهر بدلا من خمسة أشهر، فضلا عن تخفيض العلاوة الدورية السنوية بقيمة 8 في المائة بدلا من 10% في السنوات الماضية.

جدير بالذكر أن الشركة المصرية للاتصالات حققت صافي أرباح خلال العام 2015 وصل إلى 999ر2 مليار جنيه ، فيما بلغ إجمالي إيرادات الشركة 184ر12 مليار جنيه خلال الإثني عشر شهرا المنتهية في 31 ديسمبر 2015.

أ ش أ