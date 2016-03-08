بالصور.. دورة تدريبية لمعلمى محو الأمية بالسويس بعنوان (اتعلم..اتنور)

استضاف مركز الإعلام بالسويس، برئاسة نجدة سيف، مدير المجمع الإعلامى بالسويس التابع للهيئة العامة للاستعلامات الدورة التدريبية للمعلمين الجدد والقدامى للهيئة العامة لتعليم الكبار "محو الأمية" فى إطار فى برنامج تدريب المعلمين القدامى على الأدلة الإجرائية للعام التدريبى الجديد تحت شعار "اتعلم واتنور".

وبدأ التدريب اليوم من خلال مجموعة من المحاضرين بالهيئة العامة بالقاهرة مع المعلمين عن الأمية فى مصر أسبابها والآثار المترتبة عليها ومشكلات العمل فى مجال محو الأمية.

كما ناقش المحاضرين استثارة دافعية الدارسين وورش عمل لتطبيق استراتيجيات التعلم النشط والأسس النفسية والتربوية لتعليم الكبار والتعليم النظامى وغير النظامى (الأندروجيا- البيداجويا).

ومن جانبها صرحت عليا فريد، رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار بالسويس، بأن الدورة تستمر لمدة أسبوعين للمعلمين الحداد والقدامى "موضحة بأن هذه الدورة تقام بشكل سنوى".

وأكدت عليا، خلال تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الهيئة تنظيم سلسلة من القوافل التعليمية بالإحياء لحصر عدد الأميين بالمحافظة وتعليم من يرغب فى تعلم القراءة والكتابة من خلال فصول الهيئة بمراكز الشباب.

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