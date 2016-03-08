3500 طن زجاج دوائى تغادر ميناء بور توفيق

قال عبد الرحيم مصطفى المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر ان ميناء بورتوفيق يستعد اليوم لمغادرة السفينة الحاج سيد و على متنها 3500 طن زجاج دوائى متجهة الى جدة .

وأضاف على فى بيان له اليوم، أن ميناء سفاجا يستقبل، اليوم العبارة مسرة و على متنها 296 راكب و 61 سيارة و 5 شاحنة و السفينة نما اكسبريس و على متنها 64 شاحنة و 10 راكب كما تغادر السفينة لى هاى و على متنها 27 الف و 500 طن فوسفات متجهة الى الهند و العبارة الرياض و على متنها 64 راكب و13 شاحنة و 8 سيارة و العبارة امانة و على متنها 38 راكب و 30 شاحنة و 5 سيارة .

كما شهد الميناء بالأمس استقبال العبارة الرياض و على متنها 189 راكب و 32 سيارة و 1 شاحنة و العبارة امانة و على متنها 787 راكب و 1 سيارة و السفينة بوسيدون اكسبريس و على متنها 92 شاحنة و 92 راكب و السفينة الحرية و على متنها 9 شاحنة و 9 راكب كما تغادر العبارة مسرة و على متنها 375 راكب و 15 سيارة و 16 شاحنة و السفينة نما اكسبريس و على متنها 57 شاحنة و 10 راكب و السفينة بوسيدون اكسبريس و على متنها 62 راكب و 82 شاحنة.

يستعد ميناء نويبع اليوم لاستقبال السفينة سينا و على متنها 239 راكب منهم 90 معتمر و 51 براد و 5 تريلا و العبارة برنسيسة و على متنها 144 راكب و 24 سيارة تصدير منهم 45 معتمر و 1 باص عمرة كما تغادر السفينة بريدج و على متنها 14 براد و 7 تريلا و 540 طرد سمك.

كما شهد الميناء بالامس استقبال السفينة سينا و على متنها 265 راكب منهم 90 معتمر و 2 باص عمرة و 32 براد و 29 تريلا و 3 سيارة والعبارة برنسيسة و على متنها 121 راكب منهم 45 معتمر و 1 باص عمرة و 36 براد و9 تريلا و غادرت السفينة سينا و على متنها 799 راكب منهم 92 معتمر و 2 باص عمرة و 39 براد و 10 تريلا و2 باص جيت و 255 طرد سمك و العبارة برنسيسة وعلى متنها 601 راكب .

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