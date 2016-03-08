أخبار عاجلة

مساء dmc - السيد البدوي: "كل من كون ثروت ومليارات من جيب المواطن المصري البسيط في جميع المجالات" -
القاهرة أبوظبي: بعض الذكريات وأجمل الأهداف لـ محمود الخطيب .. السبت 8 إبريل 2017 -
إنريكي بعد الهزيمة: «فخور باللاعبين» -
إيسكو يهنئ ملقا بعد الفوز على برشلونة -
مساء dmc - السيد البدوي: المواطن المصري سيجني ثمار صبره نهاية هذا العام -
مساء dmc - علاء السبع: العائد على الاستثمار في مصر من أعلى عوائد الاستثمار في العالم -
حول العالم في 24 ساعة -
التعليم: طباعة امتحانات «البوكليت» في «جهة سيادية» -
عمرو أديب: «أنا بسمع عن وصول الدعم لمستحقيه من وأنا بلبس شورت» -
«زراعة» البرلمان: «هنجوز الكلاب البلدي بالأجنبي لتوفير الدولار» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

3500 طن زجاج دوائى تغادر ميناء بور توفيق

Google+ Print
3500 طن زجاج دوائى تغادر ميناء بور توفيق 3500 طن زجاج دوائى تغادر ميناء بور توفيق
قال عبد الرحيم مصطفى المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر ان ميناء بورتوفيق يستعد اليوم لمغادرة السفينة الحاج سيد و على متنها 3500 طن زجاج دوائى متجهة الى جدة .

وأضاف على فى بيان له اليوم، أن ميناء سفاجا يستقبل، اليوم العبارة مسرة و على متنها 296 راكب و 61 سيارة و 5 شاحنة و السفينة نما اكسبريس و على متنها 64 شاحنة و 10 راكب كما تغادر السفينة لى هاى و على متنها 27 الف و 500 طن فوسفات متجهة الى الهند و العبارة الرياض و على متنها 64 راكب و13 شاحنة و 8 سيارة و العبارة امانة و على متنها 38 راكب و 30 شاحنة و 5 سيارة .

كما شهد الميناء بالأمس استقبال العبارة الرياض و على متنها 189 راكب و 32 سيارة و 1 شاحنة و العبارة امانة و على متنها 787 راكب و 1 سيارة و السفينة بوسيدون اكسبريس و على متنها 92 شاحنة و 92 راكب و السفينة الحرية و على متنها 9 شاحنة و 9 راكب كما تغادر العبارة مسرة و على متنها 375 راكب و 15 سيارة و 16 شاحنة و السفينة نما اكسبريس و على متنها 57 شاحنة و 10 راكب و السفينة بوسيدون اكسبريس و على متنها 62 راكب و 82 شاحنة.

يستعد ميناء نويبع اليوم لاستقبال السفينة سينا و على متنها 239 راكب منهم 90 معتمر و 51 براد و 5 تريلا و العبارة برنسيسة و على متنها 144 راكب و 24 سيارة تصدير منهم 45 معتمر و 1 باص عمرة كما تغادر السفينة بريدج و على متنها 14 براد و 7 تريلا و 540 طرد سمك.

كما شهد الميناء بالامس استقبال السفينة سينا و على متنها 265 راكب منهم 90 معتمر و 2 باص عمرة و 32 براد و 29 تريلا و 3 سيارة والعبارة برنسيسة و على متنها 121 راكب منهم 45 معتمر و 1 باص عمرة و 36 براد و9 تريلا و غادرت السفينة سينا و على متنها 799 راكب منهم 92 معتمر و 2 باص عمرة و 39 براد و 10 تريلا و2 باص جيت و 255 طرد سمك و العبارة برنسيسة وعلى متنها 601 راكب .

موضوعات متعلقة
>تخفيض رسوم الشاحنات بميناء نويبع من 2400 إلى 1700 دولار
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365