تأمينات مشددة بمحيط مجمع محاكم أسيوط استعدادا لمحاكمة "الدابودية والهلايل"

كثفت قوات الأمن بمديرية أمن أسيوط بالتعاون مع الجيش من تواجدها بمحيط مجمع محاكم أسيوط والمنشآت الحيوية، اليوم الثلاثاء، تزامنا مع استئناف نظر القضية رقم "2793 جنايات قسم ثان أسوان لسنة 2014"، والمتهم فيها 163 شخصا بقتل 28 آخرين، فى الأحداث التى وقعت بين عائلتى "الهلايل والدابودية" بأسوان، حيث تستمع اليوم هيئة المحكمة لدفاع المتهمين.

وفرضت قوات الأمن طوقا أمنيا بمحيط المحكمة ومداخل ومخارج البوابات الرئيسية، كما استخدمت الكلاب البوليسية خشية وجود مفرقعات أو غيرها من المواد المتفجرة.

جنايات قنا تستأنف محاكمة 163 متهما فى أحداث الدابودية والهلايل