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تناول الأطفال الفول السودانى يقلل فرص إصابتهم بالحساسية فى مراحل لاحقة

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تناول الأطفال الفول السودانى يقلل فرص إصابتهم بالحساسية فى مراحل لاحقة تناول الأطفال الفول السودانى يقلل فرص إصابتهم بالحساسية فى مراحل لاحقة
قال باحثون بريطانيون إن إطعام الأطفال الفول السودانى قد يقلل فرص إصابتهم بحساسية منه فى المراحل التالية من حياتهم.

وتابع الباحثون فى كينجز كوليدج لندن وجامعة ساوثهامبتون 550 طفلا اعتبروا أنهم عرضة للإصابة بحساسية من الفول السودانى.

ووجد الباحثون أنه فى حال إطعام هؤلاء الأطفال زبدة الفول السودانى أو أى من منتجاته فى العام الأول من حياتهم، تقل لديهم فرص الإصابة بحساسية منه بنسبة تصل إلى 74% عندما يكملون عامهم السادس.

وتشير الدراسة، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية، إلى أن تناول الأطفال للفول السودانى فى سن مبكرة يكون بمثابة درع واق لهم ضد الحساسية منه فى مراحل لاحقة من حياتهم.

وأكد القائمون على الدراسة أنه حتى بعد توقف الأطفال الذين تناولوا منتجات الفول السودانى فى مرحلة مبكرة من حياتهم عن تناولها لفترة ما بعد ذلك، فإن الحماية من الإصابة بالحساسية ستظل موجودة رغم الانقطاع.

وتضاعف عدد الأطفال البريطانيين المصابين بحساسية من الفول السودانى خلال السنوات العشر الماضية، مع معاناة واحد من كل 50 من طلاب المدارس من هذه المشكلة.


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