ليلة_الأبطال - هيثم فاروق لـ في الجول: صلاح يتألق أمام ريال مدريد بشرط.. وعلى روما تذكر سيناريو شالكه

يرى نجم الكرة المصرية السابق هيثم فاروق والمحلل الحالي بقنوات (BeIn Sports) أن مهمة فريق روما ستكون صعبة أمام ريال مدريد ليلة الثلاثاء، لكن فرصة صعوده ليست مستحيلة.

وكان الريال قد فاز على فريق العاصمة في مباراة الذهاب من دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا بهدفين مقابل لاشيء من توقيع كريستيانو رونالدو وخيسي رودريجيز في اللقاء الذي أقيم على ملعب الأوليمبكو في روما.

وقال مدافع الزمالك وفينورد الهولندي السابق لـFilGoal.com "أراها مهمة صعبة في وجود مجموعة من أعظم المدافعين على مستوى العالم مثل راموس ومارسيلو وفاران وبيبي، ولكنها ليست مستحيلة في ظل سرعة محمد صلاح الخارقة".

وأسرد المدافع الدولي المصري السابق "ولكن بشروط، فبدون شك كل العيون ستكون مسلطة على النجم المصري عندما يتحول فريق العاصمة الإيطالية نحو الهجوم، ولابد من إعطاء صلاح الكرة في مساحة وليس في أقدامه لأنه أسرع من أسرع مدافع في الملكي وكذلك لابد من تنويع الهجمات بالنسبة لروما في ظل وجود الشعراوي في مستوى جيد".

فاروق واصل تصريحاته قائلا "يجب أن نتذكر أن شالكه فعلها الموسم الماضي وفاز في مدريد 4/3 بعدما انتهت نتيجة المباراة الأولى في ألمانيا بثنائية رونالدو ومارسيلو، ولكن لم يتأهل شالكه ".

وأنهى فاروق تصريحاته "أتمنى كل التوفيق لنجمنا المصري محمد صلاح، وأن يفعلها ويسجل في ريال مدريد ويسجد في ملعب سنتياجو بيرنابيو".