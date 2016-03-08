تقرير - جوارديولا في هولندا لمناقشة صفقات مانشستر سيتي

كشف تقرير نشرته صحيفة "دي تيليجراف" الهولندية عن أن جوسيب جوارديولا مدرب بايرن ميونيخ الحالي، قد تقابل مع مدير الكرة في مانشستر سيتي – فريقه المقبل- في أمستردام.

وكان نادي مانشستر سيتي قد أعلن سابقا عن أن جوارديولا سيكون مدرب الفريق بدءا من الموسم المقبل، خلفا للتشيلي مانويل بيللجريني المدرب الحالي الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم.

وحسب الصحيفة الهولندية فإن المدرب الإسباني كان في هولندا يوم الإثنين الماضي لمقابلة مدير الكرة بنادي مانشستر سيتي، تشيكي بيجريستين، لمناقشة صفقات الـ"سكاي بلوز" خلال الصيف المقبل.

وأشار التقرير إلى أن بيب قد ذهب إلى أمستردام لمقابلة صديقه بيجريستين، والذي كان يعمل معه سابقا في برشلونة وهو مشرف بأكاديمية مانشستر سيتي.

وكان تشيكي هو أحد العوامل الأساسية وراء تولي جوارديولا مهمة تدريب سيتي، حسب تقرير الجريدة الهولندية.

وتشير عدد من التقارير أن بول بوجبا نجم يوفنتوس وجون ستونز لاعب إيفرتون وكينجسلي كومان لاعب بايرن ميونيخ على رأس قائمة جوارديولا في سيتي.

وأعلن نادي بايرن ميونيخ في وقت سابق عن أن كارلو أنشيلوتي هو من سيتولي المهمة خلفا لبيب.

الجدير بالذكر أن جوارديولا قد نفى في فبراير الماضي أن توليه مهمة تدريب مانشستر سيتي في الموسم المقبل ستشتته عن مهمته الرئيسية في قيادة بايرن ميونيخ خلال الموسم الحالي.