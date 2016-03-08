تنس - بعد اعترافها بتعاطي المنشطات.. شارابوفا تخسر رعاية نايكي وشركة ساعات سويسرية

أعلنت شركة (نايكي) لإنتاج الملابس الرياضية عن أن علاقتها بماريا شارابوفا لاعبة التنس الفائزة بخمس بطولات جراند سلام قد انتهت، وذلك بعد إعلانها عن رسوبها في كشف المنشطات.

ولم تكن الشركة الأمريكية هي الوحيدة التي فسخت تعاقدها مع الروسية، إذ أن شركة (تاج هيوير) لصناعة الساعات السويسرية قد أعلنت أيضا أنها لن تجدد تعاقدها مع شارابوفا.

وبعد عقد رعاية استمر لـ11 عاما جاء في بيان من شركة إنتاج الملابس الرياضية "قررنا أن نوقف علاقتنا مع ماريا حتى انتهاء التحقيقات، وسوف نعيد النظر للموقف ككل".

وكانت (تاج هيوير) قد دخلت في مفاوضات مع ماريا لتجديد عقد الدعاية والإعلان، لكن بعد إعلان الأخيرة عن رسوبها في اختبار المنشطات، فقد توقفت محادثات تجديد العقد.

الجدير بالذكر أن شارابوفا كانت أكثر انثى رياضية ربحا في العالم بـ30 مليون دولا في عام 2015 من الفوز والعوائد حسب مجلة "فوربس".

أعلن الاتحاد الدولي للتنس يوم الاثنين ايقاف شارابوفا، التي سقطت في اختبار لكشف المنشطات خلال مشاركتها في بطولة أستراليا المفتوحة، مؤقتا اعتبارا من 12 من مارس الجاري.

اقرأ أيضا -