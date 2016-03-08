ساويرس: فى مصر نضع كل شىء تحت سيطرة البيوقراطية ونفتح الباب للفساد

أكد رجل الأعمال نجيب ساويرس، أن مصر الدولة الوحيدة التى تخترق حقا من حقوق الإنسان بفرض عليه الانضمام لاتحادات محددة، ليصبح الجميع تحت سيطرة البيوقراطية، قائلا"عندنا نضع كل شىء تحت سيطرة البيوقراطية، ونفتح الباب للفساد".

وأشار ساويرس خلال كلمته بغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة حول دور التكنولوجيا فى النمو الاقتصادى الشامل اليوم الثلاثاء، إلى أن تمكين هيئة جديدة للضبطية القضائية تفتح الباب أكثر للفساد والرشاوى، مهمتنا كأشخاص نعمل فى مجال التكنولوجيا أن نشرح للجميع مميزات التكنولوجيا.

وأضاف نجيب ساويرس، أن الحكومة ستنظر لمجىء شركة مثل أوبر الأمريكية لمصر للعمل بها من وجهة نظر واحدة، وهى منع الفقراء من أصحاب التاكسى الأبيض من العمل، ولابد من تعريف الحكومة من أن شركات أوبر تستهدف شريحة أعلى والسيارة أغلى وأجمل وانبعاثاتها أقل.

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