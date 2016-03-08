أخبار عاجلة

مساء dmc - السيد البدوي: "كل من كون ثروت ومليارات من جيب المواطن المصري البسيط في جميع المجالات" -
القاهرة أبوظبي: بعض الذكريات وأجمل الأهداف لـ محمود الخطيب .. السبت 8 إبريل 2017 -
إنريكي بعد الهزيمة: «فخور باللاعبين» -
إيسكو يهنئ ملقا بعد الفوز على برشلونة -
مساء dmc - السيد البدوي: المواطن المصري سيجني ثمار صبره نهاية هذا العام -
مساء dmc - علاء السبع: العائد على الاستثمار في مصر من أعلى عوائد الاستثمار في العالم -
حول العالم في 24 ساعة -
التعليم: طباعة امتحانات «البوكليت» في «جهة سيادية» -
عمرو أديب: «أنا بسمع عن وصول الدعم لمستحقيه من وأنا بلبس شورت» -
«زراعة» البرلمان: «هنجوز الكلاب البلدي بالأجنبي لتوفير الدولار» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

ساويرس: فى مصر نضع كل شىء تحت سيطرة البيوقراطية ونفتح الباب للفساد

Google+ Print
ساويرس: فى مصر نضع كل شىء تحت سيطرة البيوقراطية ونفتح الباب للفساد ساويرس: فى مصر نضع كل شىء تحت سيطرة البيوقراطية ونفتح الباب للفساد
أكد رجل الأعمال نجيب ساويرس، أن الدولة الوحيدة التى تخترق حقا من حقوق الإنسان بفرض عليه الانضمام لاتحادات محددة، ليصبح الجميع تحت سيطرة البيوقراطية، قائلا"عندنا نضع كل شىء تحت سيطرة البيوقراطية، ونفتح الباب للفساد".
>نجيب ساويرس غرفة التجارة الامريكية البيروقراطية رجال الاعمال (27)

وأشار ساويرس خلال كلمته بغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة حول دور التكنولوجيا فى النمو الاقتصادى الشامل اليوم الثلاثاء، إلى أن تمكين هيئة جديدة للضبطية القضائية تفتح الباب أكثر للفساد والرشاوى، مهمتنا كأشخاص نعمل فى مجال التكنولوجيا أن نشرح للجميع مميزات التكنولوجيا.

وأضاف نجيب ساويرس، أن ستنظر لمجىء شركة مثل أوبر الأمريكية لمصر للعمل بها من وجهة نظر واحدة، وهى منع الفقراء من أصحاب التاكسى الأبيض من العمل، ولابد من تعريف الحكومة من أن شركات أوبر تستهدف شريحة أعلى والسيارة أغلى وأجمل وانبعاثاتها أقل.

نجيب ساويرس غرفة التجارة الامريكية البيروقراطية رجال الاعمال (1)

نجيب ساويرس غرفة التجارة الامريكية البيروقراطية رجال الاعمال (2)

نجيب ساويرس غرفة التجارة الامريكية البيروقراطية رجال الاعمال (3)

نجيب ساويرس غرفة التجارة الامريكية البيروقراطية رجال الاعمال (4)

نجيب ساويرس غرفة التجارة الامريكية البيروقراطية رجال الاعمال (5)

نجيب ساويرس غرفة التجارة الامريكية البيروقراطية رجال الاعمال (6)

نجيب ساويرس غرفة التجارة الامريكية البيروقراطية رجال الاعمال (7)

نجيب ساويرس غرفة التجارة الامريكية البيروقراطية رجال الاعمال (8)

نجيب ساويرس غرفة التجارة الامريكية البيروقراطية رجال الاعمال (9)

نجيب ساويرس غرفة التجارة الامريكية البيروقراطية رجال الاعمال (10)

نجيب ساويرس غرفة التجارة الامريكية البيروقراطية رجال الاعمال (11)

نجيب ساويرس غرفة التجارة الامريكية البيروقراطية رجال الاعمال (12)

نجيب ساويرس غرفة التجارة الامريكية البيروقراطية رجال الاعمال (13)

نجيب ساويرس غرفة التجارة الامريكية البيروقراطية رجال الاعمال (14)

نجيب ساويرس غرفة التجارة الامريكية البيروقراطية رجال الاعمال (15)

نجيب ساويرس غرفة التجارة الامريكية البيروقراطية رجال الاعمال (16)

نجيب ساويرس غرفة التجارة الامريكية البيروقراطية رجال الاعمال (17)

نجيب ساويرس غرفة التجارة الامريكية البيروقراطية رجال الاعمال (18)

نجيب ساويرس غرفة التجارة الامريكية البيروقراطية رجال الاعمال (19)

نجيب ساويرس غرفة التجارة الامريكية البيروقراطية رجال الاعمال (20)

نجيب ساويرس غرفة التجارة الامريكية البيروقراطية رجال الاعمال (21)

نجيب ساويرس غرفة التجارة الامريكية البيروقراطية رجال الاعمال (22)

نجيب ساويرس غرفة التجارة الامريكية البيروقراطية رجال الاعمال (23)

نجيب ساويرس غرفة التجارة الامريكية البيروقراطية رجال الاعمال (24)

نجيب ساويرس غرفة التجارة الامريكية البيروقراطية رجال الاعمال (25)

نجيب ساويرس غرفة التجارة الامريكية البيروقراطية رجال الاعمال (26)


>- ساويرس: المستثمر يجب أن يملك عضلات ومعى دكتوراه فى التعامل مع البيروقراطية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
مساء dmc - السيد البدوي: "كل من كون ثروت ومليارات من جيب المواطن المصري البسيط في جميع المجالات"

مساء dmc - السيد البدوي: "كل من كون ثروت ومليارات من جيب المواطن المصري البسيط في جميع المجالات"

مساء dmc - السيد البدوي: المواطن المصري سيجني ثمار صبره نهاية هذا العام

مساء dmc - السيد البدوي: المواطن المصري سيجني ثمار صبره نهاية هذا العام

مساء dmc - علاء السبع: العائد على الاستثمار في مصر من أعلى عوائد الاستثمار في العالم

مساء dmc - علاء السبع: العائد على الاستثمار في مصر من أعلى عوائد الاستثمار في العالم

لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي

لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي