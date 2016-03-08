بالصور.. زحام فى اليوم الأول لفتح باب الترشح على دائرة "عكاشة" بالدقهلية

شهدت محكمة المنصورة بمحافظة الدقهلية، زحاما من المرشحين لانتخابات مجلس النواب على مقعد الشاغر بدائرة طلخا ونبروه، لمجلس النواب، وذلك بعد فراغ أحد مقاعدها الثلاثة عقب إسقاط عضوية توفيق عكاشة، فيما نشبت عدة اشتباكات بين أنصار المرشحين.

وقام أنصار المرشحين وبعض المرشحين، بالاشتباك باللفظى، ودفع بعضهم بعضا، حيث قال أحدهم أنه ينتظر أمام مبنى المحكمة من ظهر أمس للحصول على الدور الأول فى الطابور، والحصول على الخانة الأولى في بطاقة الاقتراع.

تدخل أمن المحكمة ومنع المتجمهرين من الإشتباك والذين تناوشوا فيما بينهم على أسبقية الدور لحجز الخانات الأولى ببطاقة الإقتراع.

وقام المستشار عبد الحميد همام رئيس محكمة المنصورة، بالتدخل محاولا فض الاشتباك بين المتجمهرين، وبدأ تنظيم الصفوف.

شهدت محكمة المنصورة بمحافظة الدقهلية، زحاما من المرشحين لانتخابات مجلس النواب على مقعد الشاغر بدائرة طلخا ونبروه، لمجلس النواب، وذلك بعد فراغ أحد مقاعدها الثلاثة عقب إسقاط عضوية توفيق عكاشة، فيما نشبت عدة اشتباكات بين أنصار المرشحين.

واشتبك أنصار المرشحين وبعض المرشحين، لفظيا، ودفع بعضهم بعضا، حيث قال أحدهم إنه ينتظر أمام مبنى المحكمة من ظهر أمس للحصول على الدور الأول فى الطابور، والحصول على الخانة الأولى فى بطاقة الاقتراع.

تدخل أمن المحكمة ومنع المتجمهرين من الإشتباك والذين تناوشوا فيما بينهم على أسبقية الدور لحجز الخانات الأولى ببطاقة الاقتراع.

وتدخل المستشار عبد الحميد همام رئيس محكمة المنصورة، محاولا فض الاشتباك بين المتجمهرين، وبدأ تنظيم الصفوف.

- اليوم.. بدء تقديم المرشحين لأوراقهم فى الانتخابات بدائرة توفيق عكاشة بالدقهلية.. صحفيون ولواءات سابقون يتنافسون على المقعد.. و360 ألف ناخب يختارون النائب الجديد بطلخا ونبروه