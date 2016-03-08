تسرب بقعة سولار قطرها 300 متر فى مياه النيل بأسوان

تكثف فرق حماية النيل والبيئة جهودها للسيطرة على بقعة سولار تسربت فى نهر النيل، من إحدى البواخر السياحية أثناء رسوها بإدفو شمال أسوان.

وتبين أن باخرة سياحية أثناء رسوها بمرسى إدفو الرئيسى شمال أسوان، وعلى متنها 87 سائحا من جنسيات مختلفة، تسببت فى تسرب بقعة سولار قطرها 300 متر فى مياه النيل.

وبإخطار الجهات فرع البيئة بأسوان، تحركت على الفور فرق حماية النيل للتعامل مع بقعة السولار.

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