نجيب ساويرس: مصر تخسر 25% من إنتاجها الزراعى لسوء النقل والتغليف

قال رجل الأعمال نجيب ساويرس اليوم الثلاثاء خلال كلمته بغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، إن مصر تخسر 25% من إنتاجها الزراعى ما بين التغليف والنقل، موضحا أن التغليف والنقل لا يتم بشكل جيد وبالفعل الخسارة تقدر بـ25% من إجمالى الناتج الزراعى.

وأشار "ساويرس" إلى أن أى شخص يستطيع أن يعمل فى هذا المجال ويقدم حلا يتم استخدامه، فإن هذا الأمر سيساعد فى زيادة الدخل لكل مزارع بنسبة 25%، وسوف يحسن الوضع المالى له، مقترحا "فى منحى من مناحى التصنيع إذا تم التصنع فى الأماكن التى يتم الزراعة فيها ووضع كل هذه الأمور فى أماكن الزراعة فإنا هذا مكسب جديد".

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