اتحاد الإعلاميين العرب يعلن عن منح جائزة الإنجاز الوطنى للرئيس السيسى

أعلن اتحاد الإعلاميين العرب عن منح جائزة الإنجاز الوطنى إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، لجهده الكبير فى تحقيق العديد من الإنجازات لمصر، والتى كان على رأسها مشروع قناة السويس الجديدة، واختتم الاتحاد دورته الرابعة، حيث احتضنت الفعاليات هذا العام مدينة أسوان تحت شعار«أنا عربى ضد الإرهاب..رسالة إلى العالم».

وتم تكريم وليد عبد الرحمن مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط كأفضل صحفى والإعلامية إيمان عز الدين عن برنامجها مفتاح الحياة كأفضل برنامج توك شو اجتماعى فى مصر، والوطن العربى، والإعلامية دعاء عامر أفضل مقدمة برامج دينية ومدحت شلبى أفضل مذيع رياضى والإعلامى السعودى الدكتور خالد الطويرتى والإعلامى الكويتى فرح الشمرى والإعلامى العمانى عماد الشنفرى والصحفية السعودية لطيفة الرشيد والإعلامية الأردنية سمر العسلى.

وقال محافظ أسوان اللواء مجدى حجازى، إن تنظيم المونديال تحت شعار (أنا عربى ضد الإرهاب) يعد رسالة سلام فريدة للعالم أجمع من أهل أسوان فى ظل حالة الاستقرار والأمن، مؤكدا حرص المحافظة على تقديم كافة التسهيلات والمزايا للمستثمرين، مشيرا إلى أن الإعلام يقوم بدور تنموى وداعم للسلام.

ورحب اللواء حجازى بالحضور الإعلامى من مختلف الدول العربية المشاركة فى المؤتمر، مؤكدا أن أسوان لها مكانة متميزة لدى السائح الأجنبى والعربى، ومن أفضل الأماكن السياحية فى العالم التى تتمتع بتنوع متميز كمقصد سياحى فريد فى العالم.

>من جانبه، قال الأمين العام للاتحاد محمد الشرقاوى: "إن الإرهاب لن ينتصر تحت أى ظرف، ويجب أن ينتصر السلام فى النهاية رغم المحاولات المستمرة ضد العرب من الخارج، من أجل بث الإرهاب ودعم الفرقة بين الدول العربية، ونسعى من خلال الاتحاد والتعاون الإعلامى العربى لإسقاط الفكر الإرهاب من خلال رسالة إعلامية عربية قوية تساعد على دعم السلام".

وأضاف "أن المؤتمر أقيم العام الجارى بمشاركة 12 دولة عربية، و82 إعلاميا مصريا وعربيا، وتم تشكيل لجنة لبحث وتقييم الأعمال الإعلامية المقدمة، وتم تكريم الصحفيين والإعلاميين العرب بعد دراسة وبحث من خبراء الإعلام العرب".

من جهته، قال الإعلامى السعودى الدكتور عمر الجاسر رئيس الدورة الحالية لمونديال الإعلاميين العرب ـ فى كلمته بحفل ختام المونديال ـ، "إن أسوان الساحرة احتضنت تلك الدورة بنجاح كبير، والجميع قدم إلى مصر ليطلق شعار مهم (أنا عربى..أنا ضد الإرهاب) وهى رسالة مهمة يجب أن نهتم بها ونتبناها، وطالب بعدم التصعيد الإعلامى لأى حادث فردى..مؤكدا ضرورة استمرار المؤتمر فى تبنى المبادرة التى أطلقها ضد الإرهاب، وأن يكون الاجتماع السنوى للاتحاد فرصة لمزيد من التقارب، والتواصل بين الدول العربية والإعلاميين العرب".

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