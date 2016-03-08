أخبار عاجلة

مساء dmc - السيد البدوي: "كل من كون ثروت ومليارات من جيب المواطن المصري البسيط في جميع المجالات" -
القاهرة أبوظبي: بعض الذكريات وأجمل الأهداف لـ محمود الخطيب .. السبت 8 إبريل 2017 -
إنريكي بعد الهزيمة: «فخور باللاعبين» -
إيسكو يهنئ ملقا بعد الفوز على برشلونة -
مساء dmc - السيد البدوي: المواطن المصري سيجني ثمار صبره نهاية هذا العام -
مساء dmc - علاء السبع: العائد على الاستثمار في مصر من أعلى عوائد الاستثمار في العالم -
حول العالم في 24 ساعة -
التعليم: طباعة امتحانات «البوكليت» في «جهة سيادية» -
عمرو أديب: «أنا بسمع عن وصول الدعم لمستحقيه من وأنا بلبس شورت» -
«زراعة» البرلمان: «هنجوز الكلاب البلدي بالأجنبي لتوفير الدولار» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالصور.. صاحب عقار بالعمرانية يرفض تنفيذ الإزالة بمعدات ثقيلة

Google+ Print
بالصور.. صاحب عقار بالعمرانية يرفض تنفيذ الإزالة بمعدات ثقيلة بالصور.. صاحب عقار بالعمرانية يرفض تنفيذ الإزالة بمعدات ثقيلة
رفض صاحب عقار مخالف بشارع عز الدين عمر بحى العمرانية بمحافظة الجيزة، استخدام المعدات الثقيلة للهدم لإزالة الأدوار المخالفة، والاكتفاء بصعود العمال فقط.

وقال محمد موسى رئيس حى العمرانية، إن العقار مكون من 13 دورا، الـ5 أدوار الأولى مرخصة وما بعد ذلك لم يحصل على ترخيص، وتم عمل محاضر مخالفة وإصدار قرارات إزالة له.

وأكد بعض الأهالى أن صاحب العقار هو شقيق عضو مجلس الشعب بدائرة الهرم، ويستخدم سلطاته لمنع تنفيذ قرار الإزالة، فى حضور قوات من شرطة المرافق وشرطة قسم العمرانية.

وكان عدد من المعدات الثقيلة قد وصلت أمس لمكان الإزالة إلا أنه لم يتم استخدامها بسبب رفض صاحب العقار استخدامها، والسماح فقط للعمال بالصعود.

هدم عقار مخالف بالعمرانية (1)

هدم عقار مخالف بالعمرانية (2)

-الجيزة تزيل عقار صادر له 10 قرارات إزالة بمنشأة البكارى
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365