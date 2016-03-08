بالصور.. صاحب عقار بالعمرانية يرفض تنفيذ الإزالة بمعدات ثقيلة

رفض صاحب عقار مخالف بشارع عز الدين عمر بحى العمرانية بمحافظة الجيزة، استخدام المعدات الثقيلة للهدم لإزالة الأدوار المخالفة، والاكتفاء بصعود العمال فقط.

وقال محمد موسى رئيس حى العمرانية، إن العقار مكون من 13 دورا، الـ5 أدوار الأولى مرخصة وما بعد ذلك لم يحصل على ترخيص، وتم عمل محاضر مخالفة وإصدار قرارات إزالة له.

وأكد بعض الأهالى أن صاحب العقار هو شقيق عضو مجلس الشعب بدائرة الهرم، ويستخدم سلطاته لمنع تنفيذ قرار الإزالة، فى حضور قوات من شرطة المرافق وشرطة قسم العمرانية.

وكان عدد من المعدات الثقيلة قد وصلت أمس لمكان الإزالة إلا أنه لم يتم استخدامها بسبب رفض صاحب العقار استخدامها، والسماح فقط للعمال بالصعود.

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