ساويرس: القانون يحمى موظفى الحكومة إذا اتخذوا قرارات خاطئة

أكد المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال، أن التمويل متناهى الصغر يقوم بخدمة مئات الآلاف من المصريين الذين يحتاجون إلى تمويل صغير لكى يقوموا ببدء مشروعات صغيرة.>وقال ساويرس: "لا يوجد تفكير للتمويل متناهى الصغر فى مصر ، ولا يوجد وزارة ولا هيئة حكومة تساعد الشركات الصغيرة فى التمويل".

وأوضح "ساويرس" خلال حضوره لقاء بغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة لبحث دور التكنولوجيا فى دفع النمو الاقتصادى، أن الولايات المتحدة الأمريكية يوجد بها إدارة كبيرة للتمويل متناهى الصغر، وهناك مزايا فى التعاقدات الحكومية والكثير من البرامج لمساعدات الشركات الصغيرة.

وأشار "ساويرس" إلى أن مصر ليست دولة فقيرة من ناحية الأفكار، ولكنها تحتاج إلى ثورة ضد البيروقراطية وتغيير للمفهوم أو طريقة التفكير التى يفكر بها الموظفون الحكوميون، وأن القانون يحمى الموظفين الحكوميين بعد اتخاذهم قرارات خاطئة.

وأردف: "الأشخاص الذى يتخذون قرارات خاطئة يجب أن يزج بهم فى السجون، وعلى سبيل المثال لو فى شركتى أحد اتخذ قرارات خاطئة سوف أرميه فى السجن، والكثير من الموظفين الحكوميين يخافون أن يلقوا فى السجون".

و ذكر "ساويرس" أن الفرص كبيرة فى مصر، ويوجد بها 100 مليون مواطن ووهبها الله الكثير من الأمور والجو الجيد، ولا يوجد دولة فى العالم بها ما أنعم الله على مصر، متابعا "نحن لم نقم باستخدام قوتنا التى أعطانا الله بسبب الإرث الذى ورثناه فى 1952 بثورة اشتراكية".

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