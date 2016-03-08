على عبد العال يلتقى فؤاد معصوم.. ويؤكد رفضه التدخل الأجنبى فى العراق

التقى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، صباح اليوم الثلاثاء، فؤاد معصوم رئيس جمهورية العراق والوفد المرافق له، فى حضور وكيلى المجلس السيد الشريف وسليمان وهدان والمستشار أحمد سعد الأمين العام وعدد من ممثلى الأحزاب والنواب المستقلين .

أكد الدكتور على عبد العال - على عمق العلاقات التاريخية التى تربط البلدين مشيراً إلى أن اشتراك البلدين فى التحدى الكبير وهو مواجهة الارهاب والتصدى له بكل قوة وحزم ووجه سيادته التعزيه لرئيس العراق فى الحادث الغاشم الذى حدث مؤخراً .

وأعلن "عبد العال" شجب ومعارضة مجلس النواب بكل قوة للتدخل الأجنبى فى شئون العراق باعتبارها دولة عربية شقيقة مؤكداً دعم وتقدير المجلس للدور الذى تقوم به الحكومة العراقية لتوحيد كل أبناء الدولة .

ووجه الرئيس العراقى الشكر والتقدير لرئيس مجلس النواب المصرى على حفاوة الاستقبال التى تعبر عن مواقف مصر تجاه العراق مؤكداً أن باب مصر كان دائماً مفتوحاً للعراقيين خلال أزماتهم .

وأكد على أن الحكومة العراقية تعمل على بناء جيش عراقى قوى بعقيدة عسكرية تخدم الشعب العراقى والمصلحة العامة .

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