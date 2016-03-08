أخبار عاجلة

مساء dmc - السيد البدوي: "كل من كون ثروت ومليارات من جيب المواطن المصري البسيط في جميع المجالات" -
القاهرة أبوظبي: بعض الذكريات وأجمل الأهداف لـ محمود الخطيب .. السبت 8 إبريل 2017 -
إنريكي بعد الهزيمة: «فخور باللاعبين» -
إيسكو يهنئ ملقا بعد الفوز على برشلونة -
مساء dmc - السيد البدوي: المواطن المصري سيجني ثمار صبره نهاية هذا العام -
مساء dmc - علاء السبع: العائد على الاستثمار في مصر من أعلى عوائد الاستثمار في العالم -
حول العالم في 24 ساعة -
التعليم: طباعة امتحانات «البوكليت» في «جهة سيادية» -
عمرو أديب: «أنا بسمع عن وصول الدعم لمستحقيه من وأنا بلبس شورت» -
«زراعة» البرلمان: «هنجوز الكلاب البلدي بالأجنبي لتوفير الدولار» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

على عبد العال يلتقى فؤاد معصوم.. ويؤكد رفضه التدخل الأجنبى فى العراق

Google+ Print
على عبد العال يلتقى فؤاد معصوم.. ويؤكد رفضه التدخل الأجنبى فى العراق على عبد العال يلتقى فؤاد معصوم.. ويؤكد رفضه التدخل الأجنبى فى العراق
التقى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، صباح اليوم الثلاثاء، فؤاد معصوم رئيس جمهورية العراق والوفد المرافق له، فى حضور وكيلى المجلس السيد الشريف وسليمان وهدان والمستشار أحمد سعد الأمين العام وعدد من ممثلى الأحزاب والنواب المستقلين .

أكد الدكتور على عبد العال - على عمق العلاقات التاريخية التى تربط البلدين مشيراً إلى أن اشتراك البلدين فى التحدى الكبير وهو مواجهة الارهاب والتصدى له بكل قوة وحزم ووجه سيادته التعزيه لرئيس العراق فى الحادث الغاشم الذى حدث مؤخراً .

وأعلن "عبد العال" شجب ومعارضة مجلس النواب بكل قوة للتدخل الأجنبى فى شئون العراق باعتبارها دولة عربية شقيقة مؤكداً دعم وتقدير المجلس للدور الذى تقوم به العراقية لتوحيد كل أبناء الدولة .

ووجه الرئيس العراقى الشكر والتقدير لرئيس مجلس النواب المصرى على حفاوة الاستقبال التى تعبر عن مواقف تجاه العراق مؤكداً أن باب مصر كان دائماً مفتوحاً للعراقيين خلال أزماتهم .

وأكد على أن الحكومة العراقية تعمل على بناء جيش عراقى قوى بعقيدة عسكرية تخدم الشعب العراقى والمصلحة العامة .
>على عبد العال فؤاد المعصوم العراق مصر مجلس النواب (1)

على عبد العال فؤاد المعصوم العراق مصر مجلس النواب (2)

على عبد العال فؤاد المعصوم العراق مصر مجلس النواب (3)

على عبد العال فؤاد المعصوم العراق مصر مجلس النواب (4)

على عبد العال فؤاد المعصوم العراق مصر مجلس النواب (5)


>وصول الرئيس العراقى لمشيخة الأزهر للقاء الإمام الأكبر

بالصور.. مباحثات موسعة بين السيسى ورئيس العراق.. فؤاد معصوم يتطلع لتفعيل الاتفاقيات الموقعة مع القاهرة.. ويثمن دور الجيش فى تجنيب مصر ويلات الفوضى.. والرئيس: ندعم وحدة وسيادة العراق على كامل أرض

بالصور.. الرئيس العراقى يصل البرلمان للقاء على عبد العال

رئيس العراق يضع أكاليل الزهور على قبر الجندى المجهول والسادات وعبد الناصر
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
مساء dmc - السيد البدوي: "كل من كون ثروت ومليارات من جيب المواطن المصري البسيط في جميع المجالات"

مساء dmc - السيد البدوي: "كل من كون ثروت ومليارات من جيب المواطن المصري البسيط في جميع المجالات"

مساء dmc - السيد البدوي: المواطن المصري سيجني ثمار صبره نهاية هذا العام

مساء dmc - السيد البدوي: المواطن المصري سيجني ثمار صبره نهاية هذا العام

مساء dmc - علاء السبع: العائد على الاستثمار في مصر من أعلى عوائد الاستثمار في العالم

مساء dmc - علاء السبع: العائد على الاستثمار في مصر من أعلى عوائد الاستثمار في العالم

لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي

لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي