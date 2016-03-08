محافظ المنيا يبحث مشاكل المياه والصرف الصحى بالمنطقة الصناعية

>عقد اللواء طارق نصر محافظ المنيا اجتماعاً موسعاً مع مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومجلس إدارة المنطقة الصناعية وذلك لبحث مشاكل مياه الشرب والصرف الصحي بالمنطقة وإيجاد الحلول الخاصة بتلك المشاكل ومناقشة البروتوكول الموقع مع الشركة بشأن تسليم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي لتنفيذ أعمال الصيانة والتشغيل .

حضر الاجتماع المهندس مدحت حسانين المدير التنفيذي لجهاز المنطقة الصناعية والدكتور إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا وممثل الغرفة التجارية وعدد من المستثمرين بالمنطقة الصناعية .

تناول الاجتماع عدداً من المشاكل التي تواجه الجهاز والمستثمرين من أهمها تسوية المبالغ المستحقة على الجهاز مقابل استهلاك مياه رى المزروعات والجزر الموجودة بالطرق وتسوية المبلغ المسدد للشركة تحت حساب الأعمال التى قامت بتنفيذها بالإضافة الى عدم صلاحية المياه الموجودة بالمنطقة الصناعية وارتفاع تعريفة سعر متر المياه وتكلفة نسبة الصرف المضافة على فواتير الاستهلاك على الرغم من وجود مصانع تستخدم معظم المياه أثناء عملية التصنيع وعدم وجود أغطية لبعض مطابق الصرف الصحي .

من جانبه اوضح ابراهيم خالد رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى انه تم التوصل الى تركيب عدادات على مآخذ مياه الرى واحتساب معدل سحب المياه لمدة شهرين وبعدها يتم احتساب متوسط معدل الاستهلاك على الشهور السابقة كما تم الاتفاق على تسوية المبلغ المسدد للشركة فور قيام الشركة باعتماد مستخلصات التسوية الخاصة بالأعمال من الوحدة الاستشارية بكلية الهندسة .

وأضاف انه تم اخذ عينات من المياه الموجودة بالمنطقة الصناعية وتحليلها بالمعمل المركزي الخاص بالشركة وتبين انها مطابقة للمعايير الخاصة بمياه الشرب مؤكداً ان الشركة قامت بسحب عينات من مياه الآبار لتحليلها بالمعامل الخاصة لوزارة الصحة للتأكد من مطابقتها للمعايير .

وحول ارتفاع سعر متر المياه أكد ان ذلك يرجع الى التعريفة المحددة بمعرفة الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحى وليس للشركة أما نسبة الصرف المضافة على الفواتير ويمكن لأصحاب المصانع تركيب عدادات على مخارج الصرف الخاصة بكل مصنع لتحديد كمية الصرف التي يقوم المصنع بتصريفها فى الشبكة مشيراً إلى انه سيتم توريد عدد 250 غطاء GRB 64 سم خاصة بمطابق الصرف الموجودة بالمنطقة الصناعية .