جامعة بنى سويف تسترد 202 ألف جنية استولى عليها استاذ بكلية الطب دون وجه حق

أعلن الدكتور أمين لطفى رئيس جامعة بنى سويف عن استرداد مبلغ 202 ألف و771 جنيهاً من الدكتور مجدي كمال محمد حامد المدرس بقسم الأشعة بكلية الطب بالجامعة والتى قام بصرفها دون وجه حق خلال فترة انقطاعه عن العمل فى صورة راتب أو مكافآت، وفقا لما هو ثابت من التحقيقات. يأتى ذلك فى إطار حرص رئيس الجامعة بالحفاظ على المال العام .

أكد رئيس الجامعة فى بيان اعلامى اليوم الثلاثاءعلى أنه لا تهاون في استرجاع حقوق الجامعة بأي شكل من الأشكال ومكافحة كافة صور الفساد بكل اشكالة وانماطة وايا كان موقع او مركز مرتكبيه ومصادره ومنابعه، وأضاف إن الحفاظ على المال العام هو واجبنا ويجب أن نحرص علية أشد الحرص لأنه المال العام هو مال جميع أفراد الوطن ولا يجوز الاستيلاء عليه بدون وجه حق أو التفريط فيه ودر الجامعة لا يقتصر فقط على إنماءه واستبقاءه بل كان الأمر الأهم هو الحفاظ عليه.

جدير بالذكر أن مجلس جامعة بنى سويف فى جلستة رقم (131) المنعقدة بتاريخ 21/2/2016 برئاسة الدكتور أمين لطفى رئيس الجامعة وافق على إنهاء خدمة الدكتور مجدي كمال محمد حامد وذلك تطبيقا لنص المادة 117 من القانون 49 لسنة 1972 وذلك لانقطاعه عن العمل لمدة تزيد عن شهر مع تحويله للنيابة العامة كما طالب المجلس برد ما قام بصرفه من أموال.حيث ان الدكتور مجدي كمال قام بتجديد الاجازة الخاصة به بدون راتب (إعارة) للعام الثاني اعتبارا من 3 نوفمبر 2012 حتي 2 نوفمبر 2013 لكنه قام بقطع الاجازة واستلم العمل بتاريخ 16 سبتمبر 2013 ولم يتقدم باي اجازة اخري.

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