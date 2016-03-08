إزالة 13 حالة تعدٍ فى حملة مكبرة بمركز سنورس فى الفيوم

شنت الأجهزة التنفيذية بمركز سنورس بمحافظة الفيوم، تحت إشراف المهندس محمود هاشم رئيس المدينة حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.

وتمكنت الحملة في ساعة مبكرة من صباح اليوم من إزالة 13 حالة تعدٍ على مساحة 19,16 قيراط أراضي زراعية بقري جرفس ومطرطارس ومدينة سنورس

ومن جانبه أشار المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم أن حملات الإزالة مستمرة بمختلف إنحاء المحافظة لإزالة التعديات حفاظاً على الرقعة الزراعية، مع استمرار الحملات في قطاعات اخري .

كما أصدر محافظ الفيوم تكليفات لرؤساء المدن والمراكز القيام بحملات الإزالة ومنع التعدي على الأراضي الزراعية و املاك الدولة بالبناءوالتشوين والتبوير، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف الجولات الميدانية لإزالة المخالفات فور حدوثها، مؤكداً أن الحملات تواصل عملها يومياً بجميع أنحاء المحافظة لإزالة التعديات ورفع الإشغالات .

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