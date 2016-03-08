أخبار عاجلة

مساء dmc - السيد البدوي: "كل من كون ثروت ومليارات من جيب المواطن المصري البسيط في جميع المجالات" -
القاهرة أبوظبي: بعض الذكريات وأجمل الأهداف لـ محمود الخطيب .. السبت 8 إبريل 2017 -
إنريكي بعد الهزيمة: «فخور باللاعبين» -
إيسكو يهنئ ملقا بعد الفوز على برشلونة -
مساء dmc - السيد البدوي: المواطن المصري سيجني ثمار صبره نهاية هذا العام -
مساء dmc - علاء السبع: العائد على الاستثمار في مصر من أعلى عوائد الاستثمار في العالم -
حول العالم في 24 ساعة -
التعليم: طباعة امتحانات «البوكليت» في «جهة سيادية» -
عمرو أديب: «أنا بسمع عن وصول الدعم لمستحقيه من وأنا بلبس شورت» -
«زراعة» البرلمان: «هنجوز الكلاب البلدي بالأجنبي لتوفير الدولار» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

الشباب والرياضة بالغربية: تدشن منتدى الحوار المجتمعى للشباب

Google+ Print
الشباب والرياضة بالغربية: تدشن منتدى الحوار المجتمعى للشباب الشباب والرياضة بالغربية: تدشن منتدى الحوار المجتمعى للشباب
تنظم الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالغربية مساء اليوم الثلاثاء، الحوار المجتمعى، تمهيدا لمنتدى الحوار الوطنى للشباب والمزمع عقده اليوم الثلاثاء 8 مارس 2016، بقاعة مديرية الشباب والرياضة بالغربية .

يأتى المنتدى تحت رعاية اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، وحسام الدين العجمى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، ويشارك فى الحوار عدد من الشباب الممثل لبرلمان الشباب، نموذج محاكاة المجلس الشعبى المحلى، والجامعات، القرى، المجلس القومى للأمومة والطفولة، المجلس القومى للمرأة، مكتب ذوى الإعاقة وقصار القامة بالمحافظة، والجمعيات الأهلية وشباب الأحزاب .

يتناول الحوار المجتمعى جلسته الافتتاحية، التعريف بالمنتدى والإجراءات التى تنفيذها وخطة المنتدى على مستوى المحافظة وإعلان المحافظ بدء العمل بخطة منتدى الحوار الوطنى بالمحافظة وفتح الحوار مع الشباب لمناقشة المحاور التى تم تحديدها ليبنى عليها برنامج منتدى الحوار الوطنى، ورؤيتهم فى إضافة محاور أخرى يتناولها المنتدى وفقا لطبيعة المحافظة.


>محافظ الغربية يُناقش توصيل المرافق لمنطقة الصناعات النسيجية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365