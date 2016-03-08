الشباب والرياضة بالغربية: تدشن منتدى الحوار المجتمعى للشباب

تنظم الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالغربية مساء اليوم الثلاثاء، الحوار المجتمعى، تمهيدا لمنتدى الحوار الوطنى للشباب والمزمع عقده اليوم الثلاثاء 8 مارس 2016، بقاعة مديرية الشباب والرياضة بالغربية .

يأتى المنتدى تحت رعاية اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، وحسام الدين العجمى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، ويشارك فى الحوار عدد من الشباب الممثل لبرلمان الشباب، نموذج محاكاة المجلس الشعبى المحلى، والجامعات، القرى، المجلس القومى للأمومة والطفولة، المجلس القومى للمرأة، مكتب ذوى الإعاقة وقصار القامة بالمحافظة، والجمعيات الأهلية وشباب الأحزاب .

يتناول الحوار المجتمعى جلسته الافتتاحية، التعريف بالمنتدى والإجراءات التى تنفيذها وخطة المنتدى على مستوى المحافظة وإعلان المحافظ بدء العمل بخطة منتدى الحوار الوطنى بالمحافظة وفتح الحوار مع الشباب لمناقشة المحاور التى تم تحديدها ليبنى عليها برنامج منتدى الحوار الوطنى، ورؤيتهم فى إضافة محاور أخرى يتناولها المنتدى وفقا لطبيعة المحافظة.

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