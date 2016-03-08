حماية نيل أسوان تحرر محضر تعدى على نهر النيل

حررت إدارة هندسة حماية النيل بمدينة كوم أمبو محافظة أسوان، محضراً حمل رقم 3 لسنة 2016، ضد "عادل.م.ع" من أهالى قرية المنصورية، لاتهامه بالتعدى على حرم نهر النيل بالردم.

جاء تحرير المحضر وإثبات المخالفة، رغم تصريحات الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، بعدم وجود تعديات على النيل فى المنطقة المواجهة لمبنى إدارة تفتيش حماية النيل بكوم أمبو، مؤكداً الوزارة تقوم بعملية حماية لجوانب نهر النيل فى جزيرة المنصورية، المقابلة لمبنى حماية النيل بكوم أمبو، فى المسافة من الكيلو 49,200 حتى الكيلو 49,700.

وأثبت محضر المخالفة، بأن التعدى تم فى المنطقة المسماة بـ"الكيلو 50" وهى تبعد بنحو 300 متراً عن أعمال حماية جوانب نهر النيل، كما أن الموقع الذى يقع فيه المخالفة يعد منطقة "طرح نهر" زراعية ولا يمكن بناء "التكاسى النيلية" فيها.

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