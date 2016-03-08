رئيس حكومة تونس: اعتداء بن قردان كان يهدف لإقامة ولاية داعشية

>قال رئيس الحكومة التونسية حبيب الصيد، إن اعتداء بن قردان كان يهدف لإقامة ولاية داعشية.

وأضاف فى مؤتمر صحفى للتعليق على هجمات بن قردان الإرهابية، وبثه التليفزيون على الهواء مباشرة اليوم الثلاثاء، أن الهدف الأول لهجوم بن قردان أمس هو احتلال منطقة الحرس الوطنى، موضحا أن المواجهات أسفرت عن استشهاد 12 من قوى الأمن إلى جانب 7 مدنيين، كما قتل 36 إرهابيا وأسر 7 آخرين فى العملية.

وأوضح رئيس الحكومة التونسية، أنه يجرى التحقيق مع عدد ممن تم القبض عليهم فى هجمات أمس، كاشفًا عن أنه تم العثورعلى شاحنة مليئة بالأسلحة بعد الهجمات.

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