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قوات الأمن التونسية تمشط منطقة بن قردان على الحدود الليبية

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قوات الأمن التونسية تمشط منطقة بن قردان على الحدود الليبية قوات الأمن التونسية تمشط منطقة بن قردان على الحدود الليبية

>تقوم قوات الأمن التونسية الثلاثاء بتمشيط منطقة بن قردان قرب الحدود الليبية التى شهدت الإثنين هجمات إرهابية منسقة غير مسبوقة، كما أعلنت وزارة الداخلية.

وقال المتحدث بأسم الوزارة ياسر مصباح "أن عملية عناصر الأمن والشرطة والجيش مستمرة. والتمشيط مستمر"، موضحا أن الوضع فى مدينة بن قردان "مستقر".

وفجر الاثنين، هاجم إرهابيون ثكنة للجيش ومركز شرطة ومركزا للحرس الوطنى التونسى (الدرك) فى بن قردان، المدينة التى تعد 60 الف نسمة والواقعة قرب الحدود مع ليبيا.

وبحسب حصيلة رسمية لا تزال موقتة، فان 36 جهاديا و11 عنصر امن (ستة من الدرك وثلاثة شرطيين ورجل جمارك وجندي) قتلوا فى الهجمات. وقتل ايضا سبعة مدنيين فى ظروف لم تحدد.
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