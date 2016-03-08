استنفار أمني بمحيط مجمع محاكم أسيوط قبل محاكمة «الدابودية والهلايل»

عززت قوات الأمن بالتعاون مع الجيش من تواجدها بمحيط مجمع محاكم أسيوط والمنشآت الحيوية، قبل مواصلة نظر القضية رقم “2793 جنايات قسم ثان أسوان لسنة 2014″، والمتهم فيها 163 شخصًا بقتل 28 آخرين، في الأحداث التي وقعت بين عائلتي ” الهلايل والدابودية” بأسوان.

وفرضت قوات مديرية أمن أسيوط، طوقا أمنيًا بمحيط المنشآت الحيوية، شمل؛ ديوان عام المحافظة ومجمع المحاكم والبنوك وسجن أسيوط العمومي، كما أغلقت المديرية نفق السلام المؤدي إلى مبنى فرع الأمن الوطني والطرق المؤدية إلى مبنى مديرية الأمن، تحسبا لأي أعمال شغب.