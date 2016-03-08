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غدا..المنتج “نصر محروس” يطرح ثالث ألبومات “سوما”..”ندمانه”

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غدا..المنتج “نصر محروس” يطرح ثالث ألبومات “سوما”..”ندمانه” غدا..المنتج “نصر محروس” يطرح ثالث ألبومات “سوما”..”ندمانه”

تطرح شركة فرى ميوزيك ألبوم “ندمانه” للمطربة سوما، غدا الأربعاء 9مارس .

يذكر أن المنتج نصرمحروس طرح كليب أغنية “ندمانة” منذ عدة أيام، عبر قناة الشركة وصفحاتها بموقع يوتيوب للترويج للألبوم، وهى من إخراجه و كلماته ،ألحان عزيز الشافعي ،وتوزيع موسيقي أمير محروس.

الألبوم يضم ايضا أغانى “كان ليا مين غيرك”، “واحشنى حبيبى”،”خلصت”،”مع السلامة”،”هاروح وأسأل عليه بكره”،”لما واحده”، و”فى ظروف احسن من كده”

يذكر أن هذا هو ثالث ألبومات سوما منذ بدايتها الفنيةعام 1985، حيث سبق وطرحت لها الشركه ألبومى “عيب عليك” عام 2007،وضم عشر أغنيات،وبعده بثلاث أعوام قدمت 7 أغنيات بألبوم”ده حبيبى”.

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