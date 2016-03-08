وزير السياحة يتجه إلى ألمانيا للمشاركة في بورصة برلين

غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، هشام زعزوع، وزير السياحة متوجهًا إلى برلين على رأس وفد من القطاع السياحي الحكومي والخاص، حسبما أفاد مراسل أونا.

ويأتي سفر “زعزوع”، للمشاركة في فعاليات بورصة برلين – التي تعتبر أكبر بورصة سياحية في العالم – والتي سوف تعقد خلال الفترة من 8 حتى 12 مارس الجاري .

كما تأتي مشاركة مصر هذا العام في بورصة برلين في إطار المجهودات المبذولة، لاستعادة الحركة السياحية الطبيعية، وتحسين الصورة الذهنية عن المقصد السياحي المصري حيث ستشهد العديد من الفعاليات الجاذبة.

ومن المقرر أن يعقد الدكتور زعزوع، العديد من اللقاءات المهنية والإعلامية، حين سيتم استعراض آخر تطورات الأوضاع السياحية المصرية، فضلًا عن إبراز مستجدات الأنماط السياحية المصرية.

ويذكر أن قامت سلطات المطار بإنهاء إجراءات سفر “زعزوع”، والوفد المرافق له على متن الطائرة المصرية المتجهة إلى برلين من استراحة كبار الزوار بالمطار .