أخبار عاجلة

مساء dmc - السيد البدوي: "كل من كون ثروت ومليارات من جيب المواطن المصري البسيط في جميع المجالات" -
القاهرة أبوظبي: بعض الذكريات وأجمل الأهداف لـ محمود الخطيب .. السبت 8 إبريل 2017 -
إنريكي بعد الهزيمة: «فخور باللاعبين» -
إيسكو يهنئ ملقا بعد الفوز على برشلونة -
مساء dmc - السيد البدوي: المواطن المصري سيجني ثمار صبره نهاية هذا العام -
مساء dmc - علاء السبع: العائد على الاستثمار في مصر من أعلى عوائد الاستثمار في العالم -
حول العالم في 24 ساعة -
التعليم: طباعة امتحانات «البوكليت» في «جهة سيادية» -
عمرو أديب: «أنا بسمع عن وصول الدعم لمستحقيه من وأنا بلبس شورت» -
«زراعة» البرلمان: «هنجوز الكلاب البلدي بالأجنبي لتوفير الدولار» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

وزير السياحة يتجه إلى ألمانيا للمشاركة في بورصة برلين

Google+ Print
وزير السياحة يتجه إلى ألمانيا للمشاركة في بورصة برلين وزير السياحة يتجه إلى ألمانيا للمشاركة في بورصة برلين

هشام زعزوع، وزير السياحة

غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، هشام زعزوع، وزير السياحة متوجهًا إلى برلين على رأس وفد من القطاع السياحي الحكومي والخاص، حسبما أفاد مراسل أونا.

ويأتي سفر “زعزوع”، للمشاركة في فعاليات بورصة برلين – التي تعتبر أكبر بورصة سياحية في العالم – والتي سوف تعقد خلال الفترة من 8 حتى 12 مارس الجاري .

كما تأتي مشاركة هذا العام في بورصة برلين في إطار المجهودات المبذولة، لاستعادة الحركة السياحية الطبيعية، وتحسين الصورة الذهنية عن المقصد السياحي المصري حيث ستشهد العديد من الفعاليات الجاذبة.

ومن المقرر أن يعقد الدكتور زعزوع، العديد من اللقاءات المهنية والإعلامية، حين سيتم استعراض آخر تطورات الأوضاع السياحية المصرية، فضلًا عن إبراز مستجدات الأنماط السياحية المصرية.

ويذكر أن قامت سلطات المطار بإنهاء إجراءات سفر “زعزوع”، والوفد المرافق له على متن الطائرة المصرية المتجهة إلى برلين من استراحة كبار الزوار بالمطار .

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - السيد البدوي: "كل من كون ثروت ومليارات من جيب المواطن المصري البسيط في جميع المجالات"

مساء dmc - السيد البدوي: "كل من كون ثروت ومليارات من جيب المواطن المصري البسيط في جميع المجالات"

مساء dmc - السيد البدوي: المواطن المصري سيجني ثمار صبره نهاية هذا العام

مساء dmc - السيد البدوي: المواطن المصري سيجني ثمار صبره نهاية هذا العام

مساء dmc - علاء السبع: العائد على الاستثمار في مصر من أعلى عوائد الاستثمار في العالم

مساء dmc - علاء السبع: العائد على الاستثمار في مصر من أعلى عوائد الاستثمار في العالم

لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي

لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي