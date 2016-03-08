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«الجنايات» تقضي بالسجن المشدد 3 سنوات لمتهم بـ«أحداث الزيتون»

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«الجنايات» تقضي بالسجن المشدد 3 سنوات لمتهم بـ«أحداث الزيتون» «الجنايات» تقضي بالسجن المشدد 3 سنوات لمتهم بـ«أحداث الزيتون»

أرشيفية

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الثلاثاء، المتهم عبد الرحمن عصام محمود “حضوريًا”، بالسجن المشدد 3 سنوات، وتغريمه 100 ألف جنيه.

كما قضت المحكمة بوضع المتهم المذكور تحت مراقبة الشرطة مدة مماثلة لمدة عقوبته، في إعادة محاكمته بقضية “أحداث عنف الزيتون”، حسبما أفاد مراسل أونا.

وكانت النيابة العامة، قد أسندت للمتهم ” التجمهر، البلطجة، والتلويح بالعنف”.

وتضمنت قائمة الاتهامات ” استعراض القوة، التظاهر من دون ترخيص، تكدير السلم العام، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة”.

 

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