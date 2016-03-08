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لاعبو القوات المسلحة يحصدون 17 ميدالية من 22 للمنتخب القومي ببطولة إفريقيا للمصارعة

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لاعبو القوات المسلحة يحصدون 17 ميدالية من 22 للمنتخب القومي ببطولة إفريقيا للمصارعة لاعبو القوات المسلحة يحصدون 17 ميدالية من 22 للمنتخب القومي ببطولة إفريقيا للمصارعة


> حقق لاعبوا جهاز الرياضة للقوات المسلحة إنجازاً جديداً في بطولة إفريقيا للمصارعة، التي أقيمت مؤخراً بالإسكندرية بحصولهم على (17) ميدالية متنوعة من إجمالي (22) ميدالية حققها القومى المصرى فى مختلف الأوزان.

وشهدت البطولة تألق لاعبي ولاعبات أندية المؤسسة العسكرية الرياضية بالإسكندرية والإسماعيلية والهايكستب ونادى طلائع الجيش بحصولهم على (7) ميداليات ذهبية حققها اللاعبين ( ربيع طه حمدى ” وزن 59 كجم ” ) و( محمد إبراهيم السيد ” وزن 66 كجم ” ) و( أبو حليمة محمد السعيد ” وزن 71 كجم ” ) و( محمد فوزى رشاد ” وزن 75 كجم ” ) و( عبد اللطيف محمد أحمد ” وزن 130 كجم ” ) فى ” المصارعة الرومانية ” ، و( على حمدى أمين ” وزن 97 كجم ” ) فى المصارعة الحرة ” ، و( اللاعبة / سمر عمر ” وزن 75 كجم ” ) فى ” المصارعة النسائية “.

كما حصل اللاعبين ( إبراهيم عبد الحميد إبراهيم ” وزن 65 كجم ” ) و( سامى حمدى أمين ” وزن 74 كجم ” ) و( محمد على زغلول ” وزن 86 كجم ” ) على (3) ميداليات فضية فى ” المصارعة الحرة ” ، وفضية المصارعة الرومانية حققها اللاعب ( عمر خالد شحاتة فى ” وزن 80 كجم ” ) ، فى حين حصلت اللاعبة ( منى سميرعلى ) فضية المصارعة الرومانية فى ” وزن 53 كجم ” .

وحصل لاعبوا الجهاز على (5) ميداليات فضية للاعبون ( محمد إيهاب مغاورى ” وزن 57 كجم ” ) و( على أسامة رجب ” وزن 70 كجم ” ) فى ” المصارعة الحرة ” و( محمد مصطفى أحمد ) فى ” المصارعة الرومانية ” ” وزن 85 كجم ” واللاعبتين ( نورا خليل حامد ” وزن 58 كجم ” ) و( حياة فرج ” وزن 60 كجم ” ) فى ” المصارعة النسائية ” .
> بذلك يتأهل لاعبوا المنتخب القومى المصرى للمصارعة لدورة الألعاب الإفريقية والتى من المقرر إقامتها خلال شهر أبريل بالجزائر وهى البطولة المؤهلة لدورة الألعاب الأوليميبة بالبرازيل 2016 ، لتتواصل مسيرة إنجازات الأبطال الرياضيين من أبناء القوات المسلحة فى مختلف اللعبات ، مؤكدين عزمهم على رفع علم عالياً فى كافة البطولات والمحافل الدولية .

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