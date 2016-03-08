البورصة تربح 2,6 مليار جنيه فى مستهل التعاملات

سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية فى مستهل تعاملات اليوم مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والأجنبية.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 2,6 مليار جنيه ليبلغ مستوى 400,7 مليار جنيه مقابل 398,1 مليار جنيه امس.

قفز المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0,85% ليبلغ مستوى 6314,79 تقطة، فيما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطةEGX 70 بنحو 0,4% ليبلغ مستوى 357,14 نقطة،شملت الارتفاعات مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا والذى أضاف نحو0,24% من قيمته ليبلغ مستوى 732,56 نقطة.

وكان وزراء التخطيط والتضامن والاستثمار وبعض نائبات البرلمان قد شاركوا صباح اليوم فى دق جرس البورصة المصرية فى إطار مشاركة البورصة المصرية بمبادرة البورصات العالمية” دق الجرس” للمساواة بين الجنسين فى التنمية المستدامة فى ظل الاحتفال باليوم العالمي للمرأة.

و اكدت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ان النسبة المستثمرة من اموال التأمينات بالبورصة المصرية حققت اعلى عائد لأصحاب المعاشات .

أ ش أ