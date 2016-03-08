مباحثات بين وزراء النقل في مصر واليونان وقبرص لبحث التعاون في كافة مجالات النقل

اجتمع الدكتور سعد الجيوشي وزير النقل مع وزير النقل اليوناني كريستوس سبرتيز و وزير النقل القبرصي ماريوس ديمتريادس لبحث أوجه التعاون المشترك في مجالات النقل.

وبحسب بيان وزارة النقل تم مناقشة التعاون فى مجال النقل البحري حيث تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل لبحث الفرص والحوافز التي يمكن تقديمها لتشجيع رحلات سياحه الكروز البحرية الي الدول الثلاثة، وبحث إمكانية تشغيل خطوط ملاحية تجارية لموانيء الدول الثلاث بصوره تكاملية و التعاون في مجال التدريب البحري وتقديم منح تدريبية مشتركة، والاعتراف بالشهادات.

كما تم بحث التعاون في مجال الطرق حيث تناولت المباحثات الاستفاده من الخبره اليونانية والقبرصية في انشاء وصيانه الطرق وفقا للمعايير الاوربيه وبحث إمكانية التصنيع المشترك لإشارات الطرق وعلامات المرور.

أما في مجال السكك الحديديه تم مناقشة أوجه التعاون في السكك الحديدية مع الجانب اليوناني في مجال البنية التحتية والإشارات.