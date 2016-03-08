تعرف على القناة الناقلة لكأس مصر والسوبر

فازت شبكة قنوات النهار بإذاعة مباريات كأس مصر هذا الموسم، وكذلك لقاء السوبر الذي سيقام قبل انطلاق الموسم الجديد بين بطلي الدوري والكأس.

وأشار إيهاب جلال نائب رئيس القناة إلى أن القناة فازت بشكل حصري بحقوق بث البطولة، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد مؤتمرا صحفيا خلال يومين للإعلان عن كافة التفاصيل.

وكانت شركة "تيلي سيرف" فازت بحقوق بث كأس مصر والسوبر بعقد قيمته 10 مليون جنيه.

وأشار أحمد سويلم رئيس الشركة إلى أنه جار الاتفاق مع عامر حسين رئيس لجنة المسابقات لوضع جدول يسمح ببث كل مباريات البطولة، لمنح الفرصة لجميع الأندية لتسويق لاعبيها في هذه البطولة العريقة.