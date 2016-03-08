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الشيشيني: ماكليش أخطأ بعدم تقليد مارتن يول

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الشيشيني: ماكليش أخطأ بعدم تقليد مارتن يول الشيشيني: ماكليش أخطأ بعدم تقليد مارتن يول

تحفظ سامي الشيشيني رئيس قطاع مدرسة الكرة بنادي الزمالك على قرار الاسكتلندي أليكس ماكليش المدير الفني للفريق في ظهوره الأول مع الفريق.

وقال الشيشيني عبر قناة (المحور): "أعاتب على ماكليش جلوسه على مقاعد البدلاء في لقاء الإنتاج الحربي، كان عليه أن يراقب الفريق من المدرجات مثلما فعل مارتن يول مع الأهلي".

وبرر نجم دفاع الزمالك السابق: "أقول ذلك حتى لا تنسب الخسارة له، لأنه لم يكن يعرف قدرات اللاعبين، ولكن الزمالك ظهر بصورة مختلفة وأفضل فنيًا أمام المقاولون".

وفسر الشيشيني تراجع نتائج الزمالك هذا الموسم، بسبب انخفاض حالة الترابط والحب بين اللاعبين، مضيفًا: "يبدو أنه بعد الفوز بالدوري والكأس، شعر بعض اللاعبين بالنجومية، وبدا عليهم الضيق من الجلوس على مقاعد البدلاء".

وواصل: "أما الموسم الماضي، كان اللاعب الاحتياطي يفرح للأساسي، بدليل أن الفريق لم يتأثر بتغيير 4 مدربين، لأن الإدارة وفرت كل شيء سواء الموسم الماضي أو الحالي".

ويحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 41 نقطة مبتعدًا بست نقاط عن الصدارة التي يحتلها الأهلي.

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