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عبد الحفيظ يرد: لماذا تراجع إيفونا بعد مباراة القمة

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عبد الحفيظ يرد: لماذا تراجع إيفونا بعد مباراة القمة عبد الحفيظ يرد: لماذا تراجع إيفونا بعد مباراة القمة

انتظم لاعبو الأهلي الأساسيين في التدريبات الجماعية للفريق صباح اليوم الثلاثاء.

ويعد هذا المران الأخير للفريق قبل السفر لأنجولا مساء اليوم، لمواجهة ريكرياتيفو دي ليبولو الأنجولي في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

ويواجه الأهلي منافسه الأنجولي يوم 12 مارس، قبل لقاء العودة بمصر بعدها بأسبوع.

وكان لاعبو الفريق الأساسيين قد حصلوا على راحة من التدريبات لمدة 48 ساعة بقرار من المدير الفني الهولندي مارتن يول.

كما قام ثنائي الفريق، حارس المرمى شريف إكرامي والمهاجم عماد متعب، بالانخراط في تدريبات تأهيلية خلال المران الجماعي.

وكان إكرامي يعاني من تمزق في العضلة الخلفية غاب بسببه عن الفريق لمدة 3 أسابيع، وهو نفس الأمر الذي عانى منه متعب.

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