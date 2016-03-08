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' راتب يول وماكليش أقل من مدربي المستوى الثالث في أوروبا '

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' راتب يول وماكليش أقل من مدربي المستوى الثالث في أوروبا ' ' راتب يول وماكليش أقل من مدربي المستوى الثالث في أوروبا '

يعد راتب الهولندي مارتن يول المدير الفني للأهلي ونظيره الاسكلندي أليكس ماكليش المدير الفني للزمالك ضعيفا للغاية بالمقارنة للمدربين في أوروبا، حسبما يرى المدير الفني الأسبق للأهلي محمد يوسف.

وتحدث يوسف في هذا الصدد، قائلا: "إذا افترضنا كما يتردد أن مارتن يول يتقاضى 200 ألف دولار شهريا، فإنه أقل من مدربي المستوى الثالث في أوروبا".

وأضاف يوسف خلال استضافته بقناة (المحور) "في الدوري اليوناني والتركي هناك مدربين يتقاضوا 4 أو 5 مليون دولار سنويا، أما يول مليوني دولار".

وواصل "ولكن بالنسبة لإمكانيات ودخل الدوري المصري والأموال التي تضخ بالمسابقة، فإن المبلغ ضخم للغاية، ويجب استثمار اسم المدرب بوضع برامج لتسويقه، حتى لا تتحمل خزينة النادي فقط راتبه الكبير".

وتطرق محمد يوسف لزاوية أخرى "أعتقد أن يول لديه ميزة أفضل من ماكليش، وهي تعامله مع حسام غالي وميدو، مما يساعده على فهم نفسية اللاعب المصري، وكيفية انتقاده وتوجيه النصائح له، أو إقناع لاعب كبير بالجلوس احتياطيا".

وأتم محمد يوسف "الجهاز المعاون له أيضا دور كبير في هذه المهمة، حتى يتفادى المدرب الأجنبي مشاكل عديدة".

وفاز يول في لقاءه الأول مع الأهلي على للمقاصة 2-1، فيما تعثر ماكليش أمام الإنتاج الحربي 3-1 قبل الفوز على المقاولون العرب 2-0.

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