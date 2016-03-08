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الرئيس العراقي يزور قبري الجندي المجهول والرئيس السادات ويضع أكاليل من الزهور

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الرئيس العراقي يزور قبري الجندي المجهول والرئيس السادات ويضع أكاليل من الزهور الرئيس العراقي يزور قبري الجندي المجهول والرئيس السادات ويضع أكاليل من الزهور

الرئيس العراقي فؤاد معصوم

قام الرئيس العراقي الدكتور محمد فؤاد معصوم يرافقه وفد رفيع المستوى بزيارة النصب التذكارى لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر، حيث كان فى استقباله قائد المنطقة المركزية العسكرية وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لدولة العراق الشقيقة وجمهورية العربية .

و بحسب بيان للمتحدث العسكري قام الرئيس العراقي بوضع أكليل الزهور على قبر الجندى المجهول وقراءة الفاتحة ترحماً على أرواح شهداء مصر، وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد.

كما قام بوضع إكليل من الزهور على قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات وقراءة الفاتحة ترحماً على روحه الطاهرة ، ثم توجه الرئيس العراقي إلى مسجد جمال عبد الناصر بكوبرى القبة ووضع إكليل الزهور على قبر الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.

يأتى ذلك فى إطار زيارته الرسمية الأولى لمصر والتى استهلها بعقد لقاء قمة مع الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتهدف إلى تعزيز علاقات الشراكة والتعاون بين البلدين فى العديد من المجالات.

 

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