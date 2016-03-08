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وزير الخارجية الأمريكي يدعو روسيا لإطلاق سراح قائدة طائرة أوكرانية معتقلة

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وزير الخارجية الأمريكي يدعو روسيا لإطلاق سراح قائدة طائرة أوكرانية معتقلة وزير الخارجية الأمريكي يدعو روسيا لإطلاق سراح قائدة طائرة أوكرانية معتقلة

جون كيري

دعا وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، موسكو إلى إطلاق سراح قائدة الطائرة الأوكرانية ناديجدا سافتشينكو، معتبرا مواصلة اعتقالها “عقبة” على طريق تنفيذ اتفاقات مينسك لتسوية الوضع في دونباس.

وجاءت تصريحات كيري تلبية لطلب الرئيس الأوكراني، بيترو بورشينكو، الذي دعا أمس، الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى زيارة الضغوط على موسكو للإفراج عن سافتشينكو المضربة عن الطعام.

ونقل بيان صادر عن الخارجية الأمريكية الثلاثاء، عن كيري قوله “إن روسيا تجسد من خلال قضية سافتشينكو انتهاكها للقانون الدولي وللالتزامات التي اتخذتها على عاتقها في إطار اتفاقات مينسك”.

وأضاف كيري أن الولايات المتحدة الأمريكية تجدد دعوتها موسكو إلى إطلاق سراح السيدة سافتشينكو وإعادتها إلى أوكرانيا.

واتهمت لجنة التحقيق الروسية، ناديجدا سافتشينكو، بأنها قامت بتوجيه الرمي المدفعي من جانب القوات الأوكرانية في مقاطعة لوغانسك صيف 2014، ما أسفر عن مقتل اثنين من الصحفيين الروس العاملين في شركة تلفزيون وراديو روسيا، وبعد فترة تسللت المذكورة إلى الأراضي الروسية مع اللاجئين، وخلال ذلك تم القبض عليها وتطالب النيابة العامة الروسية بالحكم عليها بالسجن لفترة تزيد على 20 عامًا.

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