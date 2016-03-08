أخبار عاجلة

مساء dmc - السيد البدوي: "كل من كون ثروت ومليارات من جيب المواطن المصري البسيط في جميع المجالات" -
القاهرة أبوظبي: بعض الذكريات وأجمل الأهداف لـ محمود الخطيب .. السبت 8 إبريل 2017 -
إنريكي بعد الهزيمة: «فخور باللاعبين» -
إيسكو يهنئ ملقا بعد الفوز على برشلونة -
مساء dmc - السيد البدوي: المواطن المصري سيجني ثمار صبره نهاية هذا العام -
مساء dmc - علاء السبع: العائد على الاستثمار في مصر من أعلى عوائد الاستثمار في العالم -
حول العالم في 24 ساعة -
التعليم: طباعة امتحانات «البوكليت» في «جهة سيادية» -
عمرو أديب: «أنا بسمع عن وصول الدعم لمستحقيه من وأنا بلبس شورت» -
«زراعة» البرلمان: «هنجوز الكلاب البلدي بالأجنبي لتوفير الدولار» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

جنايات سوهاج تستأنف محاكمة 14 إخوانيًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية

Google+ Print
جنايات سوهاج تستأنف محاكمة 14 إخوانيًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية جنايات سوهاج تستأنف محاكمة 14 إخوانيًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية

جنايات سوهاج – أرشيفية

تستأنف محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، محاكمة 14 متهمًا من جماعة الإخوان الإرهابية لسماع مرافعة الدفاع، بعد اتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية، و تعقد الجلسة برئاسة المستشار حمدي عبد العزيز.
> وتعود الواقعة إلى عام 2015 عندما وجهت النيابة العامة بإشراف المحامي العام لنيابات سوهاج للمتهمين تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية هدفها تكدير السلم العام، للإضرار بمؤسسات الدولة، والتحريض على العنف وتعطيل أحكام الدستور، بغرض منع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها، وتكدير الأمن العام، والقيام بمظاهرات بدون تصريح.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا