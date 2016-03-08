جنايات سوهاج تستأنف محاكمة 14 إخوانيًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية

تستأنف محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، محاكمة 14 متهمًا من جماعة الإخوان الإرهابية لسماع مرافعة الدفاع، بعد اتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية، و تعقد الجلسة برئاسة المستشار حمدي عبد العزيز.

> وتعود الواقعة إلى عام 2015 عندما وجهت النيابة العامة بإشراف المحامي العام لنيابات سوهاج للمتهمين تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية هدفها تكدير السلم العام، للإضرار بمؤسسات الدولة، والتحريض على العنف وتعطيل أحكام الدستور، بغرض منع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها، وتكدير الأمن العام، والقيام بمظاهرات بدون تصريح.