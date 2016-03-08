ساويرس: المستثمر يجب أن يملك عضلات ومعى دكتوراه فى التعامل مع البيروقراطية

قال رجل الأعمال نجيب ساويرس: لكى تكون رجل أعمال لابد من أن يكون لديك عضلات، فهدف كل بيروقراطى أن يوقفك، النصيحة أن تكافح فى دولة بها الكثير من العوائق، وبها أشخاص يزيدون من هذه العوائق، مؤكدا أنه واجه الكثير من البيروقراطية منذ بداية محاولته استخراج رخصة القيادة، واستطرد: "لدى دكتوراة فى كيفية التعامل مع البيروقراطية المصرية".

وأضاف نجيب ساويرس، خلال كلمته بغرفة التجارة الأمريكية فى القاهرة حول دور التكنولوجيا فى النمو الاقتصادى الشامل اليوم الثلاثاء، أن الحكومات مؤلفة من وزرارت، ومعظمهم لا يعرفون استخدام الهواتف الذكية، ولابد من تعريفهم بالتكنولوجيا الحديث، وعلى الحكومات تبنى هذه التكنولوجيا الجديدة وتمكينها وليس توقيفها.

نجيب ساويرس: "أرفض أى منصب وزارى.. ولن أشترى سهما فى شركة تدار حكوميا"