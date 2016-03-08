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رئيس العراق يضع أكاليل الزهور على قبر الجندى المجهول والسادات وعبد الناصر

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رئيس العراق يضع أكاليل الزهور على قبر الجندى المجهول والسادات وعبد الناصر رئيس العراق يضع أكاليل الزهور على قبر الجندى المجهول والسادات وعبد الناصر
زار الرئيس العراقى الدكتور محمد فؤاد معصوم، يرافقه وفد رفيع المستوى، النصب التذكارى لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر، حيث كان فى استقباله قائد المنطقة المركزية العسكرية، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لدولة العراق الشقيقة وجمهورية العربية .

ووضع الرئيس العراقى أكليل الزهور على قبر الجندى المجهول وقراءة الفاتحة ترحمًا على أرواح شهداء مصر، وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد .

كما وضع إكليل من الزهور على قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات وقراءة الفاتحة ترحماً على روحه الطاهرة، ثم توجه الرئيس العراقى إلى مسجد جمال عبدالناصر بكوبرى القبة ووضع أكليل الزهور على قبر الزعيم الراحل جمال عبد الناصر .

يأتى ذلك فى إطار زيارته الرسمية الأولى لمصر والتى استهلها بعقد لقاء قمة مع الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتهدف الى تعزيز علاقات الشراكة والتعاون بين البلدين فى العديد من المجالات .

أكاليل الزهور قبر الجندى المجهول العراق السادات وعبد الناصر (1)

أكاليل الزهور قبر الجندى المجهول العراق السادات وعبد الناصر (2)

أكاليل الزهور قبر الجندى المجهول العراق السادات وعبد الناصر (3)


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