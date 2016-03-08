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وصول الرئيس العراقى لمشيخة الأزهر للقاء الإمام الأكبر

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وصول الرئيس العراقى لمشيخة الأزهر للقاء الإمام الأكبر وصول الرئيس العراقى لمشيخة الأزهر للقاء الإمام الأكبر
وصل الآن لمشيخة الأزهر الشريف، فؤاد معصوم، رئيس جمهورية العراق، للقاء الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، فى زيارة هى الأولى من نوعها لرئيس عراقى يزور الأزهر.

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، استقبل أمس، الدكتور فؤاد معصوم رئيس جمهورية العراق، حيث أُقيمت مراسم الاستقبال الرسمى، وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف، وعقد الرئيسان لقاء ثنائيا أعقبته جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدى البلدين.


>- بالصور.. مباحثات موسعة بين السيسي ورئيس العراق.. فؤاد معصوم يتطلع لتفعيل الاتفاقيات الموقعة مع القاهرة.. ويثمن دور الجيش فى تجنيب مصر ويلات الفوضى.. والرئيس: ندعم وحدة وسيادة العراق على كامل أرض

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