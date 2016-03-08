وزيرالثقافة :نواجه تنظيما عالميا للإرهاب

استضاف نادي هيئة مستشاري قضايا الدولة الكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة، مساء أمس الاثنين، في ندوة تحت عنوان “الثقافة ومدى تأثيرها على المجتمع في مواجهة الفكر المتطرف”، بحضور المستشار خالد زين الدين رئيس نادي مستشاري قضايا الدولة، وعدد من مستشاري الهيئات القضائية.

وقال وزير الثقافة إن المجتمع المصري يواجه منذ سنوات ظاهرة الإرهاب، أن الموجة التي نواجهها الآن مختلفة عن الموجات السابقة، مؤكدا أننا نواجه تنظيما عالميا يتلقي دعما من أجهزة عالمية و انه على ثقة في تجاوز هذه الموجة بجهود جيش مصر والشرطة والقضاء.

وأضاف النمنم هناك منابع كثيرة للتطرف منها التشدد الديني .. وأن هذا الفكر بدأ يتمحور ويظهر بطرق جديدة ، مشيرا إلى أن التكفير من نتاج هذا الفكر الذي اتهم عمالقة الفن والفكر والثقافة باتهامات مختلفة بين تكفير وزندقة وغيرها، حيث طالت تلك الاتهامات أم كلثوم وطه حسين ونجيب محفوظ وفرج فودة الذي تم اغتياله.

وأكد أن جماعة الإخوان كانت المفرخة التي أطلقت علينا تنظيم القاعدة وداعش، وكل جماعات الإسلام السياسي القائمة على العنف، فكلها تريد إحياء دولة الخلافة المعادية للدولة الوطنية وللدستور وهي دولة وهمية ليس لها حدود.

وأشار إلى أن الدولة الوطنية تعتمد على سيادة القانون والدستور والمؤسسات الوطنية، مؤكدا أن هذه الموجة المتطرفة أخذت تنتشر مع موجه العولمة والتي بدأت مع انهيار الاتحاد السوفيتي ، وصاحب انتشارها تراجع قيم الوطنية والمدنية .

وأضاف النمنم أن دور الثقافة في مواجهة التطرف يتطلب ضرورة وجود نظام تعليمي قوي من مناهج ومدارس، بالإضافة إلى تكاتف الوزارات المعنية بالثقافة والتعليم والشباب.

وتابع أن دور وزارة الثقافة هو نشر المعرفة والفنون وتوزيع الخدمة الثقافية بشكل عادل على المواطنين في مختلف الأقاليم مشيرا إلى أنه لم تكن هناك عدالة ثقافية خلال الفترة الماضية وأن القاهرة استأثرت بكل الخدمة الثقافية سواء المسارح أو دور الأوبرا .

و اوضح أنه يجري حاليا إقامة معارض للكتاب في مختلف المحافظات حيث افتتح مؤخرا معرض الكتاب في الاسكندرية والسويس كما سيتم افتتاح معرض الكتاب في دمنهور ثم ينتقل إلى عدة محافظات أخرى. مؤكدا أنه سيتم تقديم 50 ألف كتاب هدية لوزارة التربية والتعليم لدعم مكتبات المدارس.

وأشار وزير الثقافة إلى موافقة مجلس الوزراء علي إنشاء دار أوبرا الأقصر، وأنه قبل نهاية هذا العام سنكون بدأنا في إنشائها، مؤكدا أنه سيتم افتتاح دار أوبرا بورسعيد خلال الفترة المقبلة ، مشيرا إلى أن مصر بها دار أوبرا الاسكندرية ودمنهور بالإضافة إلى دار الأوبرا المصرية التاريخية بالقاهرة، معربا عن تمنياته أن يكون بكل محافظة دار أوبرا خلال العشر سنوات القادمة.

ومن جانبه قال المستشار خالد زين الدين رئيس نادي مستشاري قضايا الدولة إننا في مصر نواجه حربا شرسة من قوى داخلية وخارجية تستهدف مصر شعبا وأرضا ، مؤكدا أن جيش مصر يحميها من مؤامرات الأعداء، وأن قوى الشر تستغل الدين وعدم الوعي الثقافي وتقوم بتحريف تفسير نصوص الدين، مؤكدا أنه لا يصح أن نترك الباب لهؤلاء لنشر تلك الأفكار في مقابل غلق الباب أمام المثقفين لتعريف المجتمع بالحداثة ونشر التنوير.

وأضاف أن التاريخ لن ينسي انتفاضة الشعب في 30 يونيو ومثقفي مصر الذين وقفوا في الصدارة لمواجهة الفكر المتطرف، مؤكدا ضرورة تعظيم دور المثقفين في مواجهة الفكر المتطرف الذي ينخر في المجتمع.

أ ش أ