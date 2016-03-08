المسطحات المائية تزيل تعديات على النيل بمنطقة الزمالك

تمكنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بالتعاون مع أمن القاهرة من تأمين قرار الإزالة الصادر من وزير الموارد المائية والرى بإزالة جميع التعديات والإشغالات ضد إحدى الشركات بنادى الموارد المائية والرى بالزمالك.

ياتى ذلك فى إطار التعاون بين الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات ووزارة الموارد المائية والرى وقطاع أمن القاهرة لإزالة كافة التعديات والإشغالات الواقعة على مجرى نهر النيل، بهدف حماية النهر من التعديات الواقعة عليه لإعادة مظهره الجمالى.

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