أسرة قتيل إمبابة تنهى إجراءات استلام جثته من العاشر

توجهت صباح اليوم، أسرة قتيل إمبابة إلى قسم أول العاشر من رمضان، لإنهاء إجراءات استلام جثته من مشرحة مستشفى التأمين الصحى بالعاشر، والتى تم العثور عليها فى منطقة السحر والجمال بطريق العاشر فى حالة تعفن كامل.

وتعود التفاصيل إلى أسبوعين ماضيين، حيث أبلغت أسرته عن اختفائه خلال عمله كسائق تاكسى، حيث تبين بعد ذلك أن صديقه وشريكه بتجارة المخدرات، استدرجاه إلى طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى، وقتلاه للاستيلاء على السيارة منه، وفاوضا صاحبها لإعادتها مقابل مبلغ 8 آلاف جنيه، حيث تقابل مع شخصين ودفع المبلغ المالى وتسلم السيارة، وتم ضبط المتهمين، وإحالتهما إلى النيابة للتحقيق.

ومن خلال التحريات تم التوصل إلى أن الغائب مدمن ويتاجر فى مسحوق الهيروين المخدر بالاشتراك مع شخصين عاطلين، وأنهما وراء واقعة غيابه وسرقة السيارة.

وتمكن رجال الأمن من ضبطهما وبمناقشتهما قررا أنهما قاما والمجنى عليه بالتوجه إلى منطقة السحر والجمال بطريق الإسماعيلية الصحراوى لشراء مسحوق الهيروين المخدر، وعقدا العزم فيما بينهما على التخلص من المجنى عليه والاستيلاء على سيارته، حيث توقفوا بجانب الطريق بحجة إخفاء المواد المخدرة، وأثناء ذلك أطلق الأول عيارا ناريا من فرد روسى صوب المجنى عليه أودى بحياته، وقاما بالاستيلاء على هاتفه المحمول والسيارة ومساومته عليها، وتم العثور على الجثة فى حالة تعفن كامل يرتدى كامل ملابسه بالظهير الصحراوى بمنطقة العاشر من رمضان.