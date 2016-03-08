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الأمن العام يضبط 18 ألف هارب من أحكام و100 قطعة سلاح خلال 24 ساعة

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الأمن العام يضبط 18 ألف هارب من أحكام و100 قطعة سلاح خلال 24 ساعة الأمن العام يضبط 18 ألف هارب من أحكام و100 قطعة سلاح خلال 24 ساعة
وجه اللواء السيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية رئيس الأمن العام، حملات أمنية لملاحقة الخارجين عن القانون وحائزى السلاح والمخدرات.

وأسفرت الحملات الأمنية خلال 24 ساعة عن ضبط 102 قطعة سلاح نارى وورشة لتصنيع الأسلحة النارية و200 قطعة سلاح أبيض و208 قضية (181 اتجار، 27 تعاطى) و3 تشكيلات عصابية ضموا 11 متهم ارتكبوا 88 حادث، و63 متهم مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا مختلفة.

ولاحقت أجهزة الأمن الهاربين من تنفيذ الأحكام، وضبطت 18572 هارب من حكم، بينهم"163 جناية – 8912 جزئى – 1843 مستأنف – 5818 غرامة
>1836 مخالفة".


>الأمن العام يضبط 17 ألف هارب من أحكام و109 قطع أسلحة

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