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كشف غموض اختفاء طفلة وعودتها مرة أخرى لأسرتها فى القليوبية

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كشف غموض اختفاء طفلة وعودتها مرة أخرى لأسرتها فى القليوبية كشف غموض اختفاء طفلة وعودتها مرة أخرى لأسرتها فى القليوبية
تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، من كشف غموض واقعة اختفاء طفلة عمرها عام ونصف بعد اتهام أسرتها لسائق وربة منزل بخطفها بالقناطر الخيرية.

كان اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارا بالواقعة من مأمور مركز القناطر يفيد بتلقيه بلاغا من "محمود.د.ف.ع 32 سنة" مكوجى، و"ياسمين. ع.ع.م 25 سنة ربة منزل زوجة الأول، بقيام كل من "سعاد. ع.ح 53 سنة "ربة منزل، و"أبوسريع. ع.ع.س 27 سنة" سائق بخطف نجلتهما الطفله "فاطمة م.د.ع البالغة من العمر عام ونصف.

وتم تحرير المحضر رقم 1837 إدارى مركز القناطر الخيرية لسنة 2016، وما أسفرت عنه الجهود من ضبط المتهم الثانى وبمواجهته أنكر ما نسب إليه وما قررته النيابة العامة من حجز المتهم الثانى "أبو سريع.ع" وعرضه صباح باكر رفقة تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

وفى وقت لاحق حضر المبلغان لديوان المركز وقررا بعثورهما على الطفلة المبلغ بخطفها واتهما المشكو فى حقهما بخطفها.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 60 أحوال مركز القناطر الخيرية ملحق للمحضر الأصلى وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.


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