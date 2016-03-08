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مصرع سائق فى مشاجرة بسبب إيقافه سيارته أمام معرض سيارات بالإسكندرية

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مصرع سائق فى مشاجرة بسبب إيقافه سيارته أمام معرض سيارات بالإسكندرية مصرع سائق فى مشاجرة بسبب إيقافه سيارته أمام معرض سيارات بالإسكندرية
لقى سائق مصرعه فى مشاجرة بعزبة القلعة شرق الإسكندرية بسبب قيامه باستيقاف سيارته أمام معرض سيارات ملك لآخر ورفضه نقلها بعيدا عنه.

تلقى اللواء نادر جنيدى، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، بلاغا من مأمور قسم شرطة ثان الرمل بوقوع مشاجرة ومتوفى بعزبة القلعة.

وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل من "محمد. ف" - 47 سنة سائق "متوفى "، وشقيقه "مصطفى . ف" 39 سنة فنى صيانه أجهزة طبية مصاب بكدمات وسحجات متعددة بالجسم، وشقيقه "أحمد . ف" 45 سنة موظف مصاب بجروح وسحجات بالوجه، وبين "يوسف . ش" 28 سنة صاحب مكتب تأجير سيارات مصاب بجروح بالساعدين وكدمات وسحجات بمختلف أنحاء الجسم، و"نور. و" 18 سنة بدون عمل، و"محمد .ع " 18سنة بدون عمل، و"محمد . ال" 18سنة بدون عمل، "الطرفان مقيمان بالعزبة محل البلاغ "، بسبب اعتراض الرابع على قيام الأول بإيقاف سيارته أمام معرضه تعدى خلالها الطرفان على بعضهما بالضرب، مما أدى لحدوث الإصابات المنوه عنها وقيام الرابع بالتعدى على الأول بالضرب بزجاجة على رأسه محدثا إصابته التى أودت بحياته.

تم ضبط طرفى المشاجرة وضُبط بحوزة الرابع سكينا كبير الحجم، وتم نقل جثة المتوفى لمشرحة الإسعاف، وتعينت الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة، وتحرر المحضر إدارى قسم شرطة ثان الرمل وجار العرض على النيابة.


>مصرع سائق فى مشاجرة بالإسكندرية بسبب خلافات الجيرة

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