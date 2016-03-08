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رئيس الوزراء التونسي: هجمات بن قردان كانت تستهدف إقامة إمارة لداعش..وقتلنا 36 إرهابيًا

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رئيس الوزراء التونسي: هجمات بن قردان كانت تستهدف إقامة إمارة لداعش..وقتلنا 36 إرهابيًا رئيس الوزراء التونسي: هجمات بن قردان كانت تستهدف إقامة إمارة لداعش..وقتلنا 36 إرهابيًا

الحبيب الصيد

قال رئيس الوزراء التونسي، الحبيب الصيد، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي حول هجمات بن قردان، إن هجمات بن قردان أمس كانت تستهدف إقامة إمارة لـ”داعش”.

وأضاف الصيد  خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء أن قوات الجيش التونسي قتل 36 إرهابي وأسر 7 آخرين، بالإضافة إلى مقتل 7 من المدنيين، في بن قردان، مؤكدًا أنها جزء من التراب التونسي.

وأشار الصيد إلى أن التونسية حصلت على معلومات مهمة من الأسرى الإرهابيين، وأضاف “عثرنا على مخازن وشاحنة محملة بالأسلحة خلال مواجهات بن قردان”.

وأكد الصيد أن القوات التونسية ربحت المعركة ضد الإرهابيين، كما أكد أن الحرب ضد الإرهاب هي حرب متواصلة، وأن هذه العملية تعتبر إنعكاس إيجابي وإنجاز هام.

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