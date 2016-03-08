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6 آلاف سائح عربي وأجنبي يصلون القاهرة لزيارة المعالم الأثرية

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6 آلاف سائح عربي وأجنبي يصلون القاهرة لزيارة المعالم الأثرية 6 آلاف سائح عربي وأجنبي يصلون القاهرة لزيارة المعالم الأثرية

8 مارس 2016 | 11:05 صباحاً

أرشيفية

استقبل مطار القاهرة الدولي 6 آلاف سائحًا من جنسيات عربية وأجنبية مختلفة، وصلوا على متن عدد من المجموعات السياحية  بمختلف الرحلات القادمة من الدول الأجنبية والعربية لزيارة الأماكن الأثرية والسياحية.
> وصرحت مصادر أمنية بالمطار أنه تم استقبال 3400 سائح أجنبي من جنسيات تايوانية وصينية وأندونيسية وأوربية ، كما استقبل المطار 2400 سائح عربي قادمين على متن 22 رحلة جوية من الإمارات والعراق والبحرين والكويت والأردن.
> وتم إنهاء إجراءات وصولهم داخل الصالات، ثم توجهوا إلى  أماكن إقامتهم بالقاهرة تحت إشراف شرطة السياحة بالمطار بهدف السياحة بالقاهرة وبعض المدن السياحية.

2016-03-08

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