6 آلاف سائح عربي وأجنبي يصلون القاهرة لزيارة المعالم الأثرية

استقبل مطار القاهرة الدولي 6 آلاف سائحًا من جنسيات عربية وأجنبية مختلفة، وصلوا على متن عدد من المجموعات السياحية بمختلف الرحلات القادمة من الدول الأجنبية والعربية لزيارة الأماكن الأثرية والسياحية.

> وصرحت مصادر أمنية بالمطار أنه تم استقبال 3400 سائح أجنبي من جنسيات تايوانية وصينية وأندونيسية وأوربية ، كما استقبل المطار 2400 سائح عربي قادمين على متن 22 رحلة جوية من الإمارات والعراق والبحرين والكويت والأردن.

> وتم إنهاء إجراءات وصولهم داخل الصالات، ثم توجهوا إلى أماكن إقامتهم بالقاهرة تحت إشراف شرطة السياحة بالمطار بهدف السياحة بالقاهرة وبعض المدن السياحية.