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النيابة تخلي سبيل سائق أتوبيس سياحي احترق بالغردقة

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النيابة تخلي سبيل سائق أتوبيس سياحي احترق بالغردقة النيابة تخلي سبيل سائق أتوبيس سياحي احترق بالغردقة

اشتعال أتوبيس -أرشيفية

قرر المستشار محمود قناوي مدير نيابة الغردقة، إخلاء سبيل سائق أتوبيس الغردقة المنكوب الذي تعرض للاحتراق خلال رحلته من السويس للغردقة على ذمة التحقيقات.
> وندب خبراء المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق وبيان وجود شبهه جنائية من عدمه وتشكيل لجنة فنية من خبراء وضباط المرور لتحديد أسباب احتراق الأتوبيس وطلب تحريات المباحث.
> يذكر أن أتوبيس ركاب تابع لشركة الصعيد للنقل والسياحة اشتعلت فيه النيران واحترق بالكامل شمال الغردقة ونجا 40 راكب من الموت.

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