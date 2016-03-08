قرر المستشار محمود قناوي مدير نيابة الغردقة، إخلاء سبيل سائق أتوبيس الغردقة المنكوب الذي تعرض للاحتراق خلال رحلته من السويس للغردقة على ذمة التحقيقات.
> وندب خبراء المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق وبيان وجود شبهه جنائية من عدمه وتشكيل لجنة فنية من خبراء وضباط المرور لتحديد أسباب احتراق الأتوبيس وطلب تحريات المباحث.
> يذكر أن أتوبيس ركاب تابع لشركة الصعيد للنقل والسياحة اشتعلت فيه النيران واحترق بالكامل شمال الغردقة ونجا 40 راكب من الموت.
النيابة تخلي سبيل سائق أتوبيس سياحي احترق بالغردقة
قرر المستشار محمود قناوي مدير نيابة الغردقة، إخلاء سبيل سائق أتوبيس الغردقة المنكوب الذي تعرض للاحتراق خلال رحلته من السويس للغردقة على ذمة التحقيقات.